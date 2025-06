Hitman dostane kooperativní mód. Předtím se musí vypořádat s Le Chiffre

8. 6. 2025 19:10 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Vývojáři z IO Interactive se rozhodně nenudí. Nejenže tento týden představili nadcházející 007: First Light s Jamesem Bondem, na Summer Game Festu také oznámili chystaný kooperativní mód pro Hitman: World of Assassination a k tomu navíc do hry přidali ikonického padoucha Le Chiffra z Casino Royale, kterého ztvárnil Mads Mikkelsen.

Kooperativní mód je zatím ještě v rané fázi vývoje a IO Interactive o něm mluví spíš opatrně. Víme však, že hlavními postavami budou Stone a Knight, známí z režimu Hitman Sniper. V tandemu se s nimi vydáte na mise, které vás podle tvůrců přinutí přehodnotit styl hraní, protože teď půjde o týmovou záležitost. A jak se říká, praví přátelé vám vždycky pomohou ukrýt bezvládné tělo. Přesné datum vydání zatím není známé, ale studio slibuje, že se brzy podělí o více informací.

Kromě kooperace IO také slaví velký milník – her ze série Hitman: World of Assassination se prodalo přes 25 milionů kusů. Celkem se do novodobé trilogie díky bezplatnému základu pustilo přes 80 milionů lidí. Podle šéfa IO Interactive Hakana Abraka zájem o plešatého zabijáka potvrzuje sílu značky: „Agent 47 stále rezonuje s hráči po celém světě. Děkujeme komunitě a těšíme se, až vám přineseme další hodiny plížení, kreativity a atentátů,“ uvedl.

A pokud vám to nestačí, připravte se na nový časově limitovaný cíl. Do hry totiž míří Le Chiffre, padouch z bondovky Casino Royale. A ano, opravdu ho znovu ztvárnil Mads Mikkelsen, který na Summer Game Festu celou novinku odhalil po boku Geoffa Keighleyho a Hakana Abraka. Mise se odehrává v Paříži a přináší odměny v rámci crossoveru s nadcházející bondovskou hrou od IO Interactive.

zdroj: IO Interactive

„Le Chiffre je postava, kterou jsem si vždy užíval – je chladný, kalkulující a nemilosrdný,“ říká Mikkelsen. „Vstup do světa Hitmana bude pro výzvou plnou psychologických a nečekaných zvratů. Budete muset hrát chytře.“ IO tímto krokem rozšiřuje svět Agenta 47 o další známou tvář, ale zároveň naznačuje, že to pravé špionské dobrodružství se teprve chystá.