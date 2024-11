IO Interactive z Hitmana odstraní zašlou hvězdu MMA McGregora kvůli znásilnění

26. 11. 2024 15:00 | Novinky | autor: Aleš Smutný

Kde jsou ty časy, kdy se herní firmy předháněly, která nějakým nesmyslnějším způsobem do svého titulu zakomponuje někdejší hvězdu MMA a sportovní fenomén Conora McGregora? Tedy nemálo z nich z toho po zjištění finančních nároků irského zápasníka zase vycouvala, ale v době jeho největší slávy se objevil v Call of Duty: Infinite Warfare (2016) a o osm let později už jen jako volitelný cíl v Hitman: World of Assassination.

A právě z druhého zmíněného titulu, respektive souborné trilogie pod tímto názvem, jej vývojáři z IO Interactive odstraní. Důvodem je fakt, že McGregor u soudu v Dublinu prohrál s Nikitou Hand, kterou v prosinci 2018 v rámci jedné ze svých neblaze proslulých kokainových jízd znásilnil. McGregor se hájí, že šlo o konsensuální sex (v té době byl ženatý), nicméně porota podle popisu situace a fyzického stavu Hand po napadení uznala McGregora vinným.

zdroj: IO Interactive

Soudce nařídil McGregorovi zaplatit pokutu 250 tisíc eur (zhruba 6,3 milionu korun), přičemž McGregor se odvolal. Nejde o jeho první případ obvinění ze znásilnění anebo násilných výstřelků, protože McGregor v posledních letech spíš než um v kleci předvádí hlavně schopnost absorbovat nemalé množství kokainu a alkoholu.

IO Interactive se po oznámení rozsudku k situaci vyjádřili následovně: „Ve světle nedávného rozsudku ohledně Conora McGregora jsme se rozhodli ukončit s atletem naši spolupráci. Bereme tuto věc vážně a výsledek nemůžeme ignorovat. V důsledku začneme odstraňovat veškerý obsah, který zahrnuje pana McGregora, dneškem počínaje.“

IO zároveň nejsou první, kdo dává od toxické persony ruce pryč. Už delší dobu byla jeho pozice sportovní ikony vážně narušená jeho chováním v reálu i na sociálních sítích a ani v oktagonu se mu v posledních letech už příliš nedařilo.