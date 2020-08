Hitman 3 vyjde 20. ledna, upgrade na nové konzole bude zadarmo

31. 8. 2020 7:30 | Novinky | autor: Adam Homola

Že Hitman 3 vyjde na začátku příštího roku víme už dlouho, ale přesné datum vydání se nám až doposud vyhýbalo. Teď už ale víme, že se leckdy velice kreativní virtuální vraždy spustí 20. ledna, a to na téměř všech relevantních platformách.

Hitman 3 totiž vyjde na PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One, Stadia a PC, kde si jeho roční exkluzivitu zaplatili na Epic Games Store. Velice příjemný je také fakt, že vývojáři ze studia IO Interactive nabídnou všem majitelům konzolové (digitální) verze hry bezplatný upgrade na novou generaci.

V praxi to má fungovat jednoduše: koupíte si Hitman 3 na PlayStation 4, časem si pořídíte PlayStation 5 a budete chtít v zabíjení nic netušících cílů pokračovat na nové konzoli. Inu, prostě si otevřete PlayStation Store a stáhnete si verzi hry pro PlayStation 5. Bez jakýchkoliv poplatků a zcela zdarma.

Velice podobně to má fungovat i na Xboxu One a Xbox Series X, kde se o tu lepší verzi hry postará systém Smart Delivery. Opět zcela zdarma.

IO Interactive ještě upřesnili, co že se to onoho 20. ledna do obchodů vlastně dostane. Na virtuálních policích najdete dvě edice hry: Standard Edition a Deluxe Edition. Ve standardní edici najdete jen a pouze hru, zatímco v edici Deluxe bude k mání ještě Deluxe Pack. Ten obsahuje Deluxe Escalations, digitální verzi soundtracku a navrch ještě pár herních drobností jako jsou speciální obleky a předměty.

Hitman 3 se tak blíží a s ním i náš nevyhnutelný LongPlay plný komických situací, špatných rozhodnutí, a ještě horšího vraždění. Jestli jste tuhle parodickou sérii plnou úmyslné i neúmyslné náhody ještě neviděli, určitě na ni koukněte: