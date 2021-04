Hitman 3 předvede sedm smrtelných hříchů, začíná lakomstvím

9. 4. 2021 14:40 | Novinky | autor: Pavel Makal

Nová sezóna obsahu pro Hitmana 3 je tady. Vývojáři z IO Interactive se na svém oficiálním webu podělili o novinky, které můžete v průběhu dubna ve hře očekávat. A málo toho rozhodně nebude.

Takzvaná Season of Greed vykopává celoroční event spjatý se sedmi smrtelnými hříchy. DLC s názvem Seven Deadly Sins je už nyní k dispozici a bude mít, dle očekávání, sedm částí. První akt je spjat s chamtivostí a už nyní můžete vyrazit do Dubaje, kde na vás čeká třífázový Escalation event s názvem The Greed Enumeration. Za jeho splnění dostanete tematické odměny spojené právě s tímto smrtelným hříchem.

V dubnu také probíhá lov vajíček na berlínské mapě. Pokud se chcete zapojit, máte čas ještě do pondělí, kdy velikonoční event končí. Mimo to se můžete těšit na další Elusive Targety, Deluxe Escalation s názvem The Satu Mare Delirium a také na velký update, který by do hry měl dorazit 10. května.

Hitman 3 si v naší recenzi vysloužil pochvalné hodnocení, Vašek s Adamem se navíc už velmi těší, až budou moci znovu pokračovat ve své sérii LongPlayů.