Herní rok návratů: Druhou šanci dostane i roztleskávačka z Lollipop Chainsaw

Nemusíte být kdovíjací pamětníci, abyste si vybavili akční hack-and-slash řežbu Lollipop Chainsaw o roztleskávačce Juliet kosící hordy zombíků v kalifornské škole z roku 2012. Aleše v dobové recenzi sice úplně neokouzlila, ale pro studio Grasshopper Manufacture šlo s milionem prodaných kusů o obří úspěch.

Ani po deseti letech se hra zatím nedočkala pokračování, a pokud nevlastníte fyzickou kopii pro Xbox 360 nebo PlayStation 3, nemáte ani šanci si ji zahrát. V rámci konzolové zpětné kompatibility se zatím nikde neobjevila ani na Xboxu, ani v nadcházející přepracované nabídce PlayStation Plus. To se ale možná brzy změní.

Vývojář Jošimi Jasuda ze studia Dragami Games na Twitteru minulý týden u příležitosti 10. výročí od vydání oznámil, že se Lollipop Chainsaw v nějaké podobě vrátí a že se máme na co těšit.

Lollipop Chainsaw はドラガミゲームスで復活させます。楽しみに待っていてください…!!!

Lollipop Chainsaw is back by Dragami Games. Please look forward to it.#ロリポップチェーンソー

#DragamiGames pic.twitter.com/RlcLrxMkKK