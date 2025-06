Herní Geralt mohl vypadat lidštěji. Změně zabránili fanoušci

2. 6. 2025 16:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Občas změny přinášejí lepší výsledky, jindy zase nikoliv. Přesvědčil se o tom i CD Projekt RED, který se s přechodem od prvního Zaklínače k druhému dílu pokusil upravit tvář hlavního hrdiny, aby více odpovídala anatomii lidské lebky. Hráči však s podobou rozhodně spokojení nebyli, proto herní Geralt dnes vypadá tak, jak vypadá (děkujeme webu Eurogamer).

Studio mezi prvním a druhým dílem rovněz vyměnil engine z původní Aurory na vlastní redENGINE. Změna s sebou logicka nesla nové možnosti i větší budget, ale rovněž i překážky, protože co fungovalo dříve, nutně nemuselo v novém kabátku působit dobře. Obličej Geralta v jedničce byl velmi stylizovaný a neměl lidské proporce. Týmu se moc nelíbil, proto se ho rozhodl předělat, aby vypadal víc jako skutečný člověk.

zdroj: CD Projekt RED

Novou podobou protagonisty se tým pochlubil při vydání první sady obrázků ze Zaklínače 2 (viz výše). Ačkoliv si grafického oddělení myslelo, že odvedlo dobrou práci a změny si fanoušci snad ani pořádně nevšimnou, šeredně se mýlilo. Na komunitních fórech vypukla vzpoura, kde hráči i hráčky dávali najevo svou nespokojenost. Dle nich Geralt nemá působit lidsky. Naopak má být ošklivý, až trochu zrůdný.

„Předělejme Geralta od základu, toho si nikdo nevšimne. Tak jsme ho udělali hned na začátku vývoje Zaklínače 2 a vypustili jsme s ním první várku screenshotů, abychom zjistili, jaká je odezva. A ta byla příšerná! Naše komunita nás na fórech úplně ztrhala - málem tam došlo k nepokojům,“ vzpomíná umělecký ředitel Pawel Mielniczuk.

CD Projekt RED se v návaznosti na negativní odezvu rozhodl zařadit zpátečku a vrátil se k rýsovacím prknům. Následně trvalo další dva roky úprav a testování, než se povedlo najít tu správnou podobu. Nakonec se všichni spokojili s výsledkem, který je hybridem mezi tváří z prvního dílu a reálným člověkem.

zdroj: CD Projekt RED

S počátkem vývoje Zaklínače 3 se přirozeně opět naskytla možnost dalších úprav. Tentokrát se však studio rozhodlo neexperimentovat, vzalo model ze dvojky, přidalo polygony, zkrášlilo textury a Geralt byl hotový. Mielniczuk se nicméně musel přemáhat, aby ho nepřepracoval víc, protože viděl nedostatky a chtěl jeho obličej „napravit“.

„Když se podíváte na Geralta z boku, zjistíte, že má neuvěřitelný profil, ale špička jeho nosu je vzhledem k čelu v jedné linii, něco podobného řeckým proporcím, a to se k jeho obličeji nehodilo, takže jsem to chtěl poupravit. Ale nakonec k tomu nedošlo. Rozhodli jsme se, že takhle je Geralt rozpoznatelný a lidé tuhle naši postavu milují. Tak jsme to přešli. Nemohli jsme udělat stejnou chybu znovu,“ dodává Mielniczuk.

S postupným příchodem čtvrtého dílu se logicky nabízí otázka toho, jestli se Geralt nedočká dalších úprav. Studio si je však už plně vědomé toho, že je postava natolik známá a oblíbená, že to zkrátka už ani nejde. Snad jenom, kdyby se mohla oskenovat podoba Henryho Cavilla, který Geralta ztvárnil v seriálové adaptaci od Netflixu a Mielniczuk si ho ohromně oblíbil.

„Teď je to tak známá postava, že bych si na něj opravdu netroufl sáhnout. Obecně si myslím, že se nám hodně povedl, protože jeho obličej je rozpoznatelný, pravděpodobně i díky těm specifickým rysům a nelidským proporcím v horní části těla. Takže ne, nic bych neměnil, jen textury, přidal bych více detailů, aby působil realističtějším dojmem, ale neměnil bych anatomii ani proporce,“ vysvětlil umělecký ředitel, proč Geraltovi tentokrát nehrozí žádná virtuální plastická operace.