Hearthstone dostane nové rozšíření. Vezme vás pod vodní hladinu

18. 3. 2022 15:55 | Novinky | autor: Pavel Makal

Karetní Hearthstone z univerza Warcraft čeká nové rozšíření. Vývojáři z Blizzardu včera krátkým trailerem oznámili, že v datadisku Voyage to the Sunken City zamíříme pod hladinu oceánu, abychom se vypořádali s nástrahami města Zin-Azshari.

Jeho obyvatelům rasy naga vládne proradná a zkorumpovaná královna Azshara, na kterou si znalci mytologie Warcraftu určitě pamatují. Do zmíněného města se ostatně mohli podívat v rámci datadisku Battle for Azeroth pro World of Warcraft. Dá se očekávat, že nové rozšíření Hearthstone a jeho kartičky budou mít námořní/podvodní tématiku, a těšit se tak můžete na piráty, murloky, nagy a další.

Vyhlížejte také nový mechanismus jménem Dredge, který umožňuje nahlédnout na tři karty vespod vlastního balíčku a vybrat z nich jednu, kterou zahrajete v dalším tahu. Další novinkou jsou Colossal Minions, tedy bojovníci tak velcí, že při zahrání ještě vyvolají svou další součást se samostatnými vlastnostmi.

Nové rozšíření má dorazit 12. dubna na všechny platformy, kde je Hearthstone k dispozici.