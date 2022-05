Hardcore RPG Outward dostane definitivní edici upravující mnohé základní systémy

9. 5. 2022 14:29 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Outward je překvapivě zajímavým fantasy RPGčkem z roku 2019. Jeho otevřený svět je nezvykle plný nebezpečí: Zabít vás může prakticky cokoliv, nejen bestie vykračující si po krajině, ale i hnisavé zranění či velmi chladná noc. Naučit se přežít v této hře vyžaduje větší míru odhodlání, než na které jsme u tohoto žánru zvyklí. A to se nejednomu hráči zamlouvá.

Přestože si Outward našlo své příznivce, rozhodně nebylo bez chyb a s příchodem rozšíření se do hry dostalo i pár nelogičností. Na to si posvítí blížící se definitivní edice, která hru rovněž představí hráčům na aktuální generaci konzolí.

Outward: Definitive Edition bude kupříkladu sahat na obtížnost. Přestože je hra pro většinu hráčů poměrně těžká a i ten nejnuznější nepřítel představuje skutečný problém, najdou se tací, kdo se dříve dostanou k lepšímu vybavení a dungeony čistí jedna báseň. Tak to ale tvůrci nezamýšleli, rozbíjí se tím celá křivka obtížnosti a vlastně i výzva. A tak se proti vám v definitivní edici postaví ještě tužší nepřátelé.

Vývojáři dále upravili vlastnosti těžkých zbrojí, aby se jejich nošení skutečně vyplatilo. Novinky z DLC zakomponovali i do částí základní hry, kde dříve nebyly, a hráč tak musel běhat dlouhé míle za speciálními obchodníky. Upravuje se resetování měst, aby v nich bylo neustále co dělat, sahalo se do systému náhodného padání vzácných surovin a mnoho dalšího. Součástí definitivní edice jsou i obě vydaná DLC Soroboreans a The Three Brothers.

Outward v definitivní edici vyjde již 17. května na počítačích, PlayStationu 5 a Xboxu Series X|S. Pouze majitelé PC verze mají upgrade na definitivní edici zdarma, a to za předpokladu, že vlastní i DLC The Three Brothers.