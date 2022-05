Po letech se připomíná RPG Dark Envoy propojující sci-fi a fantasy

5. 5. 2022 10:06 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Studio Event Horizon přišlo v roce 2018 s poměrně zajímavým RPG Tower of Time, v němž jste měli kontrolu nad skupinkou dobrodruhů, s nimiž jste vedli souboje v reálném čase s možností pauzy či jen zpomalení veškerého dění. Honza Slavík si prvotinu studia pochvaloval, ale neobešlo se to bez několika vad na kráse.

Už o rok později zamířilo studio na německý veletrh Gamescom, kde ukazovalo svou příští hru Dark Envoy. A Vašek byl u toho, o čemž svědčí jeho tehdejší dojmy. Ty se točí okolo faktu, že hra bude spadat do žánru roguelike s tím, že když vám klidně až po 20 hodinách v kampani zemře hlavní postava, tak si celou hru dáte od začátku.

Je to systém, který se později dostal i do Tower of Time, ale je dost dobře možné, že se v nové hře nakonec neobjeví nebo nebude povinný. Dark Envoy se totiž po třech letech připomíná a slovo permadeath se v aktuálně dostupných materiálech vůbec nevyskytuje.

Stále však platí, že svět Dark Envoy mísí prvky sci-fi a fantasy, tedy na jedné stráně tu metáte kouzla po lidech, kteří jsou oblečení jako na larp, ale přitom se můžete vybavit i nejrůznějšími pistolemi a cestovat po obloze na palubě futuristické lodi. Souboje budou stejně jako v předchozí hře studia realtimové s možností jejich zpomalení a zapauzování.

Dark Envoy odvypráví příběh dvou sourozenců Malakaie a Kaely ve válkou zmítaném světě Jäan, v němž pátrají po prastarých relikviích a dávno zapomenutých místech. Vyprávění bude nelineární a dovede vás k jednomu z možných konců. A zajímavě zní i možnost odehrát celou hru ve dvou v online kooperaci.

Dark Envoy vyjde někdy v letošním roce na počítačích a konzolích, přičemž studiu Event Horizon se poprvé podařilo najít vydavatele. Tím se docela překvapivě stává Asmodee Digital, dceřiná společnost molocha Asmodee. Asmodee je takovým Embracer Group na trhu stolních her, tedy společností, která skupuje jedno deskovkové studio za druhým. Paradoxně bylo samotné Asmodee před dvěma měsíci odkoupeno právě Embracerem. Asmodee Digital se stará o digitální verze a jiné počítačové adaptace deskovek, přičemž partnerství s Event Horizon dokazuje, že chce rozšířit své obzory i o klasické videohry.