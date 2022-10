Hardcore režim do Call of Duty: Modern Warfare 2 dorazí během listopadu

31. 10. 2022 12:44 | Novinky | autor: Pavel Makal

Call of Duty: Modern Warfare 2 už od pátku běží, některé aspekty ale pořád chybí a do hry se dostanou až v listopadu. Řeč je především o hardcore playlistech, které v nové hře ponesou název Tier 1.

Hardcore režimy hry jsou fanouškům série dobře známy, spočívají především v menším objemu zdraví (v podstatě se hraje v systému one shot, one kill), vypnutém HUDu a v neposlední řadě také zapnutém friendly fire, takže nesprávně umístěnou salvou můžete pokosit i členy svého týmu.

Pokud jste tyto oblíbené playlisty marně hledali v herním menu, vězte, že dorazí až se spuštěním první sezóny, které je naplánováno na 16. listopadu. Právě tehdy bude spuštěn i první battle pass a hlavně Call of Duty: Warzone 2.0.

Populární battle royale odnož bude, stejně jako jeho předchůdce, k dispozici zdarma všem, bez ohledu na to, jestli vlastní základní hru. Vývojáři z Infinity Ward tvrdí, že je pokračování od základu překopané a představí řadu nových prvků, jako je více menších aktivních zón, které se postupně smršťují a až v závěru zápasu se spojí v jedné poslední. Mimo to můžete očekávat boje ve vodě, nový gulag a samozřejmě novou mapu, která je zasazena do fiktivní blízkovýchodní země Al Mazrah.

Warzone 2.0 také přijde s novým režimem DMZ, který má dle kusých informací svými herními systémy připomínat multiplayerovou hardcore akci Escape from Tarkov.

Na naší recenzi Call of Duty: Modern Warfare 2 se pilně pracuje, čekat ji můžete ve středu.