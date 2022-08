Halo Infinite původně mělo mít mnohem větší otevřený svět

3. 8. 2022 10:42 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Halo Infinite je zatím poslední díl série Halo, ale zároveň také úplně první, který se odvážil vyslat Master Chiefa do otevřeného světa. Jistě, i v předchozích dílech byly lokace poměrně otevřené, ale o vyloženém open worldu se mluvit nedalo.

V případě Infinite už to říkat můžeme, ale kdovíjaká sláva to není. Trávit volný čas na prstenci Zeta Halo není tak zábavné jako v jiných hrách s otevřeným světem a já osobně jsem si radši z průchodu kampaně udělal co možná nejpřímočařejší zážitek.

Žádný učený samozřejmě z nebe nespadl, pro studio to byla první zkušenost s otevřeným světem v sérii Halo a teď navíc vyšlo najevo, jak moc se pláně a kopce Zeta Halo v průběhu vývoje proměňovaly. O zákulisních informacích promluvil šéf tvůrčího týmu Joseph Staten ve videu kanálu Acadamy of Interactive Arts & Sciences (díky Techradaru).

„Tým prošel mnoha iteracemi měřítka a různorodosti biomů ještě předtím, než jsem nastoupil. A i poté, co jsem se připojil k týmu, jsme museli dále rozhodovat, kde ubrat,“ prozradil Staten. Neměli prý dost času na to, aby zajistili konzistentní kvalitu napříč zamýšlenou různorodostí.

„Nakonec jsme toho z otevřeného světa tolik nevyškrtli, ale z původních návrhů vím, že se dost výrazně zmenšilo to, v co tým v jednu chvíli doufal, že by mohl vytvořit.“ Staten dále přiznal, že se tým trápil s otázkou propagace svého otevřeného světa. Autoři nechtěli ve fanoušcích vyvolat mylná očekávání, protože jejich otevřený svět není takový, na jaký jsou hráči zvyklí z jiných her.

Staten například tvrdě bojoval proti tomu, aby byl ve hře klasický systém craftingu: „Můj v týmu nechvalně známý názor zněl asi takto: ‚Master Chief nemusí zabíjet zvířata, aby si vyrobil kožené košile. Je to obrovský obrněný supervoják. Pokud něco chce, tak jde a zabije to, vezme si jeho zbraň a pokračuje dál.‘“

Zatímco otevřený svět byl už při vydání Halo Infinite dokončený (více či méně podle představ tvůrců), další části hry se ještě stále, více než půl roku po vydání, dodělávají. Řeč je o tvůrčím módu Forge, který už stihl uniknout a vzniká v něm například fanouškovská verze P.T., a možnosti odehrát kampaň v kooperaci, která se momentálně testuje s Insidery. Tak snad bude Halo Infinite opravdu hotové do svých prvních narozenin.