Halo Infinite dostalo obrovský update se spoustou novinek. A hlavně s kooperací

9. 11. 2022 12:00 | Novinky | autor: Alžběta Trojanová

Trvalo to skoro rok, ale konečně jsme se dočkali. Halo Infinite dostalo dlouho vyhlížený update, který přináší do hry mimo jiné možnost hrát příběhovou kampaň v kooperaci až ve 4 hráčích.

Fanoušky sice nepotěšilo, že tu nenajdete možnost rozdělené obrazovky, jako tomu bylo v předchozích dílech série Halo, vývojáři z 343 Industries byli ale v rozhovorech vcelku upřímní. Přiznali se, že split screen je technicky připravený zhruba z 80 %, jeho dokončení by ovšem bylo natolik náročné, že se nakonec firma rozhodla tuhle funkci tentokrát vynechat.

Co-op mód alespoň nabízí možnost hrát napříč PC a Xboxem, přičemž nezáleží, na jaké platformě zrovna jste, váš postup se ukládá automaticky pro všechny verze. Stejně tak achievementy, sběratelské předměty či postup jsou společné pro všechny hráče, nejen pro toho, kdo zrovna pořádá danou hru. Mimochodem, ke hře také přibylo na 24 nových achievementů založených speciálně na kooperaci s ostatními hráči. A s updatem také získáte možnost zahrát si znovu pouze vybrané kapitoly, což v původní hře ze zcela nepochopitelných důvodů chybělo.

Další obrovskou novinkou je přidání The Forge. Tenhle nástroj, který je se sérií Halo neodmyslitelně spojený, vám umožní vytvářet vlastní mapy a módy. The Forge je momentálně v betě, ale už teď nabízí šest základních map, ze kterých můžete při své tvorbě vycházet. Pro jejich úpravu tu najdete nový skriptovací engine, nástroje pro osvětlení a zvuk či pro škálování objektů. The Forge také nabízí podporu botů, možnosti sdílení souborů a spoustu dalších funkcí.

zdroj: 343 Industries

Změny se s updatem dočkal i stávající multiplayer. Zaprvé tu jsou dvě nové mapy. První, Argyle, se odehrává v úzkých koridorech na palubě lodi UNSC. Druhá je symetrická mapa Detachment, která vás zavede do opuštěné výzkumné stanice.

Spolu s tím také přibyl nový mód Covert One Flag, kde si útočníci a obránci v každém kole vymění strany a bojují o kontrolu nad jednou vlajkou. Krom toho se ještě v 343 Industries podívali na zoubek systému postupu a získávání XP během online zápasů, kde se mimo jiné nově zohledňuje, zda zápas dokončíte, ale i jaký byl váš výkon.

A to není všechno. Update přináší nový battle pass, nové herní události, novinky v obchodě, které si můžete vybrat zdarma, ale třeba i změny pro mód Sandbox. Pro kompletní seznam novinek se můžete podívat na oficiální stránky. Je toho opravdu pořádný balík.

Na konci výčtu téhle masivní aktualizace si tvůrci ještě pořádně posypali hlavu popelem s omluvami, že to rozhodně nebyl nejhladší či nejrychlejší start. V tom mají rozhodně pravdu. Je otázka, jak moc tenhle masivní seznam změn nakonec nakloní fanoušky série zpátky na stranu vývojářů.