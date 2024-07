GTA V by mělo zavítat do Game Passu. Už zase

29. 7. 2024 10:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Jestli snad existuje někdo, kdo po více než 200 milionech prodaných kopií nevlastní legendární GTA V, bude mít znovu příležitost si jej zahrát v předplatném Game Pass. Alespoň to tvrdí insider s přezdívkou Tez2, který se specializuje na hry od Rockstaru.

Rockstar Games is preparing #GTAV to be playable via Xbox's PC Game Pass for future availability. pic.twitter.com/ZOzKPlV1MV — Tez2 (@TezFunz2) July 28, 2024

Platforma pak bude sloužit převážně jako prostředník, protože ke hraní budete stále potřebovat i Rockstar Game Launcher. Zajímavé ale je, že GTA V už v Game Passu bylo. Naposled jste si jej v rámci předplatného mohli zahrát začátkem letošního roku, než ze služby po půl roce hra bez udání důvodů zmizela.

GTA V stejně tak opustilo i předplatné PlayStation Plus, kde jste si mohli legendární městskou akci zahrát ještě před dvěma měsíci. Je asi nesmysl, aby Rockstar hru z předplatného stahoval (a následně ji, podle Tez2, zase přidával) kvůli vytváření hypu na GTA VI, které má vyjít až v příštím roce. Spíše půjde o různá licenční ujednání. Možná jsou práva na jednu z nejlépe se prodávajících her příliš drahá i přesto, že nejnovějšímu dílu série Grand Theft Auto bude zanedlouho už jedenáct let.

Na druhé straně, Game Pass a podobné služby pravidelně obohacují jiné nové i starší tituly. Minulý týden se například potvrdily spekulace o tom, že do předplatného míří loňské Call of Duty: Modern Warfare III, které si teď v Game Passu skutečně můžete zahrát.