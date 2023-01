GTA Trilogy po zpackaném launchi přichází na Steam

Remaster prvních 3D dílů série Grand Theft Auto se po katastrofálním launchi dostává na Steam. GTA: The Trilogy - Definitive Edition vyšlo původně v roce 2021 a šlo o jedno z největších zklamání roku. Otřesný technický stav studio donutil ke hře zdarma přidat původní verze GTA 3, GTA: Vice City a GTA San Andreas. Dále zákazníkům nabídlo další tituly z portfolia bez dodatečného placení.

Kromě bugů, neúplného soundtracku a rozporuplného vizuálu byla kritizována právě i absence remasteru na Steamu. Alespoň tuto výtku teď studio napravilo vydáním trilogie v digitálním obchodě společnosti Valve. V jádru se ale pořád jedná o hry ve velmi podobném stavu jako při vydání a nezdá se, že by Rockstar pracoval na výraznějších opravách. Poslední patch hry aktualizoval v říjnu loňského roku a šlo o malé úpravy výkonu a stability.

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition is now available to purchase on Steam and Playable on Steam Deck.



Get it on sale through February 2 as part of our Rockstar Games Publisher Sale: https://t.co/fpTp9UZ0ju pic.twitter.com/n1T7MlNXcD