Grafici pracující na Elden Ringu cítili tlak kvůli vizuálním kvalitám remaku Demon’s Souls

4. 1. 2022 14:30 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Když se objevily první záběry z veleočekávaného Elden Ringu, setkal jsem se s názorem, že hra nevypadá moc dobře. Přitom mně přišla dechberoucí. Hráči jsou zkrátka zmlsaní hyperrealistickou vizuální stránkou určitých her a pak každý vnímáme krásu jinak.

Nelze ale popřít, že hry od FromSoftware nenastavují po grafické stránce žádnou laťku, a chvějí se dokonce před jedním titulem z „vlastních řad“ – remakem Demon's Souls. Prozradil to sám tvůrce Hidetaka Mijazaki v nejnovějším čísle časopisu Edge (díky PC Gameru).

„Jsem si docela jistý, že naši grafici ten tlak cítili víc než kdokoli jiný,“ prozradil Mijazaki o vydání remaku Demon's Souls a dodal: „Grafická věrnost není něco, co bychom považovali za nejvyšší prioritu. To, co požadujeme po grafické stránce, závisí na systémech a požadavcích samotné hry a ve srovnání s ostatními prvky vývoje má menší prioritu. Takže je to oblast, kde se vždy cítím trochu provinile vůči našemu grafickému týmu, protože vím, že pracuje ze všech sil.“

A proč tedy Elden Ring nebude vypadat jako Demon's Souls? Je to docela prosté. Na remaku první soulsovky nedělalo studio FromSoftware, ale známí remakeři z Bluepoint Games, kteří nemuseli vymýšlet celou hru od začátku, a mohli se tak soustředit zejména na grafickou stránku, s níž se ostatně snažili prodat novou generaci konzolí. Nemluvě o faktu, že Demon’s Souls vyvíjeli pro jeden jediný uzavřený systém, zatímco Elden Ring musí dobře šlapat na všech možných zařízeních. A taky je přeci jen pravda, že hry od FromSoftware jsou po celém světě milované předně kvůli své hratelnosti, až potom kvůli epickým kvalitám prostředí...