Google pracuje na AI, která se učí hrát komplexní hry

14. 3. 2024 13:30 | Novinky | autor: Adam Homola

Google, respektive jejich „odnož“ DeepMind, představila (další) průlomovou umělou inteligenci jménem SIMA (Scalable Instructable Multiworld Agent). Ta je navržena speciálně pro orientaci ve 3D světech, což v praxi znamená hraní her společně s lidmi, ovšem bez snahy o vítězství. Tahle AI vám totiž po krku nepůjde.

Na rozdíl od tradiční umělé inteligence, která se zaměřuje na to být co nejlepší a hráče porazit, je SIMA vyvinutá tak, aby rozuměla instrukcím. SIMA je v současné době ve fázi výzkumu a má ambice zvládnout jakoukoli videohru, včetně nelineárních her a her s otevřeným světem díky spojení zpracování přirozeného jazyka (zpracovávání textu), porozumění 3D světu a rozpoznávání obrazu.

Na vývoji SIMA spolupracovalo osm herních studií, včetně známých firem jako Hello Games a Coffee Stain, a to v různých hrách, jako je například No Man's Sky a Goat Simulator 3. Díky těmto partnerstvím se SIMA naučila základním herním dovednostem bez nutnosti vlastních API nebo přístupu ke zdrojovým kódům her. To jen dokazuje její působivé schopnosti učení se a přizpůsobování, které se dají eventuálně použít i mimo herní průmysl.

Současný soubor dovedností SIMA zahrnuje přibližně 600 základních schopností, včetně navigace a interakce s objekty, ale komplexní akce složené z celé řady činností ještě nezvládne. SIMA vyniká především tím, že ke své činnosti nepotřebuje programování specifické pro hru, API či jakékoliv instrukce šité na míru pro konkrétní hru.

SIMA tak představuje významný posun ve výzkumu umělé inteligence směrem k vývoji univerzálních, instruovatelných agentů schopných pracovat v různých 3D prostředích. Využitím běžného jazyka k řízení chování agenta chce DeepMind odhalit nové možnosti asistence umělé inteligence ve hrách, a nakonec i mimo ně.

Ačkoli je SIMA teprve v rané fázi vývoje, její schopnost porozumět složitým jazykovým instrukcím a jednat podle nich je příslibem pro vytvoření užitečnějších a přizpůsobivějších systémů umělé inteligence v budoucnosti.

Ve hrách to tak může čistě teoreticky znamenat lepší, uvěřitelnější a obecně pestřejší umělou inteligenci a teoretizovat můžeme i o celé řadě neherních využití. Pořád jde ale zatím pouze o neveřejný projekt ve fázi výzkumu, a tak pokud někdy dojde na nějaké reálné použití ve hrách, bude to trvat nejspíš ještě řadu let.