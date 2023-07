Gollum zlomil Daedalicu vaz. Studio končí s vývojem her

3. 7. 2023 11:26 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Daedalic Entertainment, studio, které stojí za The Lord of the Rings: Gollum, tedy jednou z nejhorších her letošního roku, zavírá krám. Respektive končí s vývojem videoher a bude se soustředit pouze na vydavatelskou činnost. Vyplývá to z vyjádření studia pro německý herní server Gameswirtschaft.de. Rozhodnutí okamžitě ukončuje vývoj rozjetých projektů a o práci přijdou desítky zaměstnanců.

Uzavření vývojářského týmu efektivně ruší práci na další, zatím neoznámené hře ze světa Pána prstenů. O práci v hamburském studiu přijde 25 ze současných 90 zaměstnanců. Vydavatelská činnost firmy ale bude pokračovat i nadále.

Daedalic Entertainment začal vyvíjet hry v roce 2007, mezi jejich nejznámější tituly patří adventury Deponia nebo The Pillars of the Earth. Stealth plošinovka s Glumem v hlavní roli byla pro malý tým zřejmě daleko větší sousto, než dokázal zvládnout. Hra vysílala varovné signály o špatné kvalitě ještě dlouho před samotným vydáním letos v květnu.

The Lord of the Rings: Gollum sice skvěle pracuje se zdrojovým materiálem z pera J. R. R. Tolkiena, po technické a hratelnostní stránce jde však o frustrující skákačku s tupými nepřáteli, ohyzdnou grafikou a zmršeným ovládáním. Ne nadarmo je Gollum na agregátu Metacritic nejhůře hodnocenou hrou letošního roku.