GoG slaví konec léta smrští podzimních slev

30. 8. 2023 12:35 | Novinky | autor: Jan Slavík

Také vám přijde, že si člověk ani nestačil pořádně z plna hrdla zanadávat na vedro a najednou už není nad čím hartusit, protože léto spolkl čas a z ničeho nic máme na spadnutí podzim? Depresi z čím dál tím rychleji letícího času můžeme léčit ledasjak a internetový obchod GoG nabízí jeden z nejprověřenějších způsobů: Nakupování!

V rámci podzimních slev, které budou k dispozici až do 11. září, nabízí bezmála tři tisíce zlevněných titulů. Příležitostí k doplnění sbírek a dohnání různých herních restů proto najdete nespočet. V nabídce se vyjímá třeba Cyberpunk 2077 v 50% slevě, ale z portfolia polských autorů je možná ještě zajímavější kompletní edice Zaklínače 3 za 15 eur.

Možná si ťukáte na čelo, proč vypichovat osm let starou hru, ale sám jsem Geralta shodou náhod nedávno oprášil a mohu potvrdit, že vizuální rozdíl s next-gen patchem je oproti původnímu dílu naprosto neskutečný. Tohle bezmála dekádu staré dobrodružství vypadá po omlazovací kúře bez nadsázky výrazně lépe než drtivá většina současné herní produkce.

zdroj: Vlastní foto autora

Na své si ale přijdou i hráči, kteří o žádné zaklínačství nestojí: Co třeba klasická RPG jako Baldur's Gate II nebo Planescape: Torment za 5 eur či jedinečné Dragon's Dogma i s datadiskem za tutéž částku? Fanoušci mnohomluvných dobrodružství mohou rovnou přihodit Disco Elysium nebo Pathfinder: Kingmaker za 10 eur. A chcete-li se z deprese vysekat doslova, můžete tak učinit společně se Senuou v Hellbade: Senua's Sacrifice za čtyři padesát.

Za zmínku také stojí výrazné slevy na celou sérii Yakuza (nově Like a Dragon), což je ideální příležitost pro hráče, kteří zvažovali konečně zjistit, proč okolo ságy Kazumy Kirjú a jeho kolegů bývá takový humbuk, ale nikdy se k tomu neodhodlali. Jen pozor, vyhraďte si náležité množství času – Yakuzy nebývají krátké a není jich málo.

GoG se mimochodem nestydí mezi nejprodávanějšími hrami i pyšně zobrazovat záležitosti peprnějšího charakteru, což je fajn, protože démonizace erotiky patří do minulého tisíciletí, kde by měla zůstat. Fajnšmekři si mohou dopřát hned jednatřicet zlevněných erotických anime vizuálních novel i západní produkci.

Ať už zůstanete cudní, či se svobodomyslně vydáte do pikantnějších vod, výběr je obrovský. Ještě jednou, vítr v peněžence potrvá až do 11. září, stránku podzimních slev najdete zde.