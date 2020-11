Godfall má na PlayStationu 5 pouze časovou exkluzivitu

6. 11. 2020 13:30 | Novinky | autor: Pavel Makal

Situace s exkluzivními launchovými tituly sice nahrává spíše PlayStationu 5, tak či tak je ale zřejmé, že se obě konzole do značné míry spoléhají na zpětnou kompatibilitu a exkluzivity takovou roli nehrají. A to se potvrzuje i teď.

Jednou z her, které budou launchovat spolu s PlayStationem 5, je looter-slasher Godfall, vznikající pod křídly vydavatelství Gearbox. A ačkoli jsme si až dosud mohli myslet, že si tuhle záležitost zahrajeme jen na PS5 a PC, situace je trochu jiná.

Autoři hry se totiž vytasili s launch trailerem, který kromě obligátních záběrů na efektní frenetickou akci a s notnou dávkou patosu vyprávěný příběh přichází se zásadní informací: Godfall je na PlayStationu 5 pouze časovou exkluzivitou, a to na dobu šesti měsíců.

Hra, která vychází 12. listopadu, by tedy v květnu příštího roku mohla dorazit i na Xbox Series X a S, případně na jiné konzole. S ohledem na to, že hra běží na Unreal Enginu, není vyloučen ani Switch, kde by ale muselo dojít k výrazným technologickým kompromisům.

A není to jediná časová exkluzivita, která se Godfallu týká. Hra na PC launchuje výhradně přes Epic Games Store, podobně jako loňské Borderlands 3 od stejného vydavatele. I v jejich případě se ale po uplynutí půlroční lhůty hra objevila také na Steamu, není tedy důvod nevěřit, že Godfall čeká stejná budoucnost.