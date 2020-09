Godfall představuje příběh ve filmovém intru

30. 9. 2020 12:19 | Novinky | autor: Pavel Makal

Jednou z her, které mají letos na podzim ukázat schopnosti PlayStationu 5, je i Godfall, looter-slasher od studia Counterplay Games, který vzniká pod hlavičkou Gearboxu. Ten se v posledních týdnech hlásil o slovo celou řadou kratších videí, které ukazovaly především efektní souboje. O příběhu jsme toho ale zatím moc neslyšeli. To nyní autoři napravují a servírují nám hned samotné intro, které vysvětluje, kdo jsme a proč děláme, co děláme.

Godfall bude vyprávět příběh o klasickém souboji zla s dobrem, o zradě, o snaze vyškrábat se zpátky na vrchol a porazit toho, který hlavního hrdinu srazil k zemi, a to doslova. Hra se pyšní zajímavou kombinací fantasy a futurismu, ani v tomto traileru samozřejmě není nouze o lesklé pozlátko, zpomalené záběry a masivní zbraně i zbroj.

Jedná o vůbec první titul, který byl potvrzen pro PlayStation 5, termín vydání je stanoven na launch konzole 12. listopadu. Kromě nové generace herních zařízení od Sony vyjde také na PC.