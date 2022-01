God of War je na Steamu nejúspěšnější bývalou exkluzivitou Sony

18. 1. 2022 16:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Bůh války se poprvé v historii značky vydal prozkoumat zákoutí PC platformy. Reboot God of War vyšel na Steamu minulý týden, téměř čtyři roky po debutu na PlayStationu, a neměl vůbec marný start. Ba naopak - jeho úspěch jen dokazuje hlad, s jakým se na počítačích po konzolových exkluzivitách prahne.

Kratův příchod na Steamu překonal Aloy z Horizon Zero Dawn i Deacona z Days Gone, a to jak počtem hráčů, tak i v rámci jejich hodnocení. Dle databáze Steamu mělo God of War v jeden moment v neděli zapnutých přes 73 tisíc hráčů, což je o poznání víc než rekordy Horizonu (56,5 tisíce) a Days Gone (27,5 tisíce).

I uživatelské recenze se nesou v podobně úspěšném duchu a bůh války mezi ostatními ex-exkluzivitami kraluje. Jeho recenze jsou extrémně kladné s 97 % spokojených zákazníků z více než deseti tisíc. Motorkářské Days Gone na tom ovšem není o moc hůř, kladně ho během roku po vydání ohodnotilo 93 % z téměř dvaceti tisíc hráčů a hráček. Horizon Zero Dawn nasbíral od srpna 2020 přes 50 tisíc ohlasů, pozitivních je nicméně „jen“ 84 % z nich, což je pořád velmi slušný výsledek, který ovšem v porovnání s God of War trochu bledne.

Kratově úspěchu výrazně nahrává třeba fakt, že jeho hra vyšla v uspokojivém technickém stavu, což se o optimalizaci předchozích dvou exkluzivit zdaleka říct nedá. Zároveň se ale z počtu hráčů nedají odvozovat prodejní čísla na PC, všechny tři hry vyšly ještě na Epic Games Store, které podobnými veřejnými statistikami nedisponuje.

Příští bývalou exkluzivitou PlayStationu se vedle God of War letos stane série Uncharted. Vylepšená kolekce posledních dvou dílů, tedy remasterů čtyřky a spin-offu Lost Legacy, vyjde 28. ledna na PlayStation 5, během jara ale dorazí i na počítačové digitální platformy.