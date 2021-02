God of War dostává update na Playstation 5

2. 2. 2021 10:24 | Novinky | autor: Pavel Makal

Prozatím poslední díl akční série God of War brzy oslaví třetí narozeniny a studio Sony Santa Monica už stihlo oznámit chystané pokračování. Pokud jste ale severský reboot série ještě nehráli a zároveň se vám povedlo ukořistit PlayStation 5, je dnes ten správný den svůj rest napravit.

Do hry totiž konečně míří update pro novou generaci konzolí, který nahradí stávající grafická nastavení. Nově tak budete moci hrát v 60 FPS při checkerboardovém 4K rozlišení. Pokud ale z nějakého důvodu preferujete 30 FPS, můžete se vrátit k nastavení z verze PS4 Pro.

Studio tuto skutečnost oznámilo skrz tiskovou zprávu na svém oficiálním webu. Bohužel nespecifikuje, zda se hra dočká také podpory funkcí ovladače DualSense. Přeci jen by si házení sekyrou Leviathan nějaký ten efekt zasloužilo, možná si na něj ale budeme muset počkat až do pokračování, které v současné době nese označení Ragnarok a bylo oznámeno na loňské PlayStation Showcase v polovině září.

God of War z roku 2018 si od recenzentů i hráčů vysloužil extrémně pozitivní přijetí a je považován za jednu z nejlepších her pro PlayStation 4. Jako takový je pro majitele PlayStationu 5, kteří si předplácejí službu PlayStation Plus, k dispozici zdarma skrz službu PS Plus Collection, spolu s množstvím dalších 1st i 3rd party titulů minulé generace