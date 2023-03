Glum, horor a RoboCop. Podívejte se na to nejzajímavější z Nacon Connect

11. 3. 2023 12:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Tento týden byl na herní akce, streamy a oznámení nebývale bohatý. Pořádnou porci novinek přinesl Paradox Announcement Show, filmečky s dinosaury a hororové demo ukázala showcase Capcomu a nesmíme zapomenout ani na proběhlý Nacon Connect. Byť francouzská firma patří spíše mezi ty středně velké herní vydavatele, některá oznámení a trailery jistě stojí za pozornost.

The Lord of the Rings: Gollum

Například chystané dobrodružství ze Středozemě: The Lord of the Rings: Gollum. Po stopách „miláška“ se v kůži proradného Gluma vydáme už letos. Upřímně, hra vypadá jako produkt minulé generace, ale jestli mě oči nematou, tak trailer vypadá o poznání lépe než předchozí ukázky. Přibylo efektů, ostřejších textur i vegetace, byť pohádková stylizace nemusí sednout každému. Gollum slibuje alespoň chvilkový návrat do kouzelného univerza Pána prstenů. Hra vyjde letos na obě generace konzolí PlayStation a Xbox, Nintendo Switch a PC.

War Hospital

Depresivní manažerský tycoon z prostředí polní nemocnice během první světové války připravují v polském studiu Brave Lamb. Kromě snahy zachránit život co nejvíce vojákům a udržet na živu i vlastní doktory, bude strategie War Hospital stát i na důležitých morálních rozhodnutích. Někdy totiž nebudete mít kapacity a zdroje na spásu každého. War Hospital vychází 31. srpna na PlayStation 5, Xbox Series X/S a PC.

Ravenswatch

Kreslená roguelite Ravenswatch slibuje obrovskou porci obsahu a znovuhratelnosti. K dosažení konce hry budete muset absolvovat desítky, možná i stovky pokusů, abyste se naučili veškeré mechaniky, vycizelovali ten správný build své postavy a porazili hordy Nočních můr, které vám ve fantaskním světě Snění půjdou po krku.

Na výběr budete mít ze 6 hratelných postav ze známých bájí a pohádek s odlišnými schopnostmi. Za Aladina, Červenou Karkulku nebo Beowulfa budete moct hrát sólo nebo v kooperaci s přáteli od 6. dubna na Steamu, kdy hra vstupuje do předběžného přístupu. Plná verze by pak měla vyjít příští rok vedle PC také na dalších platformách.

RoboCop: Rogue City

Ikonická oplechovaná ruka zákona RoboCop vyrazí potírat kriminální špínu Starého Detroitu už letos v září na PC a současné generaci konzolí. Střílečka slibuje pořádnou porci krve a přestřelek, ale i vyšetřování zločinů a interakci s ostatními postavami. Chybět nebude ani příběh o spiknutí, korupci a chamtivosti.

Ad Infinitum

Znepokojivý horor z období první světové války slibuje Ad Infinitum. Hranice mezi noční můrou a realitou se smažou při odhalování tajemství a monstrozit válečného běsnění. Nemyslitelné hrůzy, vzpomínky na dětství, alternativní vesmíry. To vše na nás čeká v září letošního roku na PC a obou generacích konzolí.

Gangs of Sherwood

Bohatým berou a chudým rozdávají. Kdo? No přece zbojníci ze steampunkové akce inspirované legendou o Robinu Hoodovi – Gangs of Sherwood. Pohůnci šerifa z Nottinghamu se díky kameni mudrců proměnili v supersilné tyrany, kteří utlačují nebohý lid Anglie. Na scénu přicházíte vy s až dalšími třemi hráči, abyste svět zbavili jha vládce-utlačovatele. Gangs of Sherwood vycházejí letos na podzim na PC, PS5 a Xbox Series.