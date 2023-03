Zahrejte si řízné demo remaku Resident Evil 4

10. 3. 2023 10:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

„Přežití je jenom začátek,“ hlásá upoutávka na demoverzi chystaného remaku Resident Evil 4. Tu si teď můžete stáhnout a vyzkoušet na všech platformách, kam se připravovaná předělávka kultovního hororu chystá. Tedy na obě generace konzolí a na PC.

A co vás čeká? V Capcomu připravili speciálně upravenou pasáž z úvodu hry. Leon S. Kennedy se v nuzné španělské vesničce poprvé střetává s rozzuřeným davem parazitem poblouzněných vesničanů. Přídomek „Chainsaw“ přitom v názvu demoverze není nadarmo. Vrcholem akcí nabité pasáže je konfrontace s masivním, motorovou pilu třímajícím hromotlukem.

Podle zběžné kontroly YouTube se dá odvodit, že dohrání ukázky zabere zhruba 20 minut. Výjimkou však je, že oproti upoutávkám na předchozí díly není demoverze omezená časově ani počtem spuštění. Je to tedy skvělá příležitost, jak do palců pořádně dostat ovládání, naučit se parírovat a uhýbat útokům rozzuřených chasníků, kteří se po vás ohání vidlemi i pochodněmi.

Remake Resident Evil 4 vychází 24. března na PC, PS5, Xbox Series X/S, PS4 a Xbox One. Po vydání by do hry mělo přibýt ještě akčně laděné DLC s multiplayerovým módem The Mercenaries a také update s podporou PSVR2. A na závěr ještě malá poznámka pod čarou: Capcom přislíbil, že nerealisticky působící déšť opraví rovnou v day one patchi, aby vám nevzhledné fleky nekazily zážitek z jinak krásné grafiky.