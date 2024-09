Ghost of Yótei se odehrává 300 let po Ghost of Tsushima

25. 9. 2024 10:14 | Novinky | autor: Aleš Smutný

Jednoznačná špička včerejší State of Play od Sony bylo oznámení pokračování Ghost of Tsushima, které se jmenuje Ghost of Yótei. Džina Sakaie tu ovšem nehledejte, děj se odehrává asi 300 let po událostech první hry a nebude to jediná změna.

Název se odkazuje na horu Jótei, neaktivnímu vulkánu, který se nachází v asi třetině druhého největšího a hlavně nejsevernějšího japonského ostrova Hokkaidó (v této době pod názvem Ezó), který ještě rozhodně nespadá pod vládu japonských císařů. Hokkaidó byla v tomhle období doslova divočina pod vládou náčelníků spřízněných národů Emiši a Ainu. Vztahy mezi Japonci a Ainu rozhodně nebyly moc přátelské a připomínaly spíš vztahy osadníků a původních obyvatel Ameriky.

Což je ostatně nota, na kterou doslova hraje soundtrack a atmosféra traileru Ghost of Yótei. Na šamisen, který na zádech nosí i hlavní hrdinka Acu, vydrnkávaná melodie nemá daleko k westernové melodii a celé video dobře poukazuje na fakt, že titulní hora Jótei se už nachází lehce za hranicí vlivu japonských feudálů.

Ti, konkrétně klan Macumae, měli v roce 1603 obsazený jen úplný jih ostrova poté, co pár set let zpátky porazili jednoho z velkých náčelníků Ainů. Původní národ se zčásti asimiloval s japonskou společností, zčásti byl s nadvládou v jižní části ostrova nespokojený. A dá se čekat, že podobně nespokojená je i hlavní hrdinka, protože muž, kterého záhy v traileru zabije, podotýká, že po ní půjde každý rónin z okolí.

Což hezky odkazuje na fakt, že si asi autoři dali práci s rešerší. Klany, které vládly jihu Hokkaida byly daleko od moci šogunátu a často se řídili svými vlastními zákony, dokonce se někteří označovali za místní šóguny. Prostě divoký západ. Východ. Sever.

Vypadá to, že se Ghost of Yótei nebude rozpínat na celé Hokkaidó, což by byl naprostý nesmysl vzhledem k tomu, jak do detailu Sucker Punch rozpracovali maličké cušimské ostrovy, ale bude se soustředit na titulní horu a ji obklopující krajinu, které je zároveň poslední výspou japonské moci.

Jinak je vidět, že zase budeme mít koně, asi k němu přibude vlk, a hrdinka vymění flétnu za zmíněný šamisen. Jinak je opět příroda zcela dechberoucí, přičemž specifické podnebí Hokkaida umožní mnohem víc čarovat s barevnou paletou a přírodními úkazy. Kdo nelovil medvěda uprostřed vánic na Hokkaidu, jako by nebyl. A samozřejmě se objeví střelné zbraně, protože muškety v této době nebyly nic nového.

Hra vypadá tradičně krásně, takže to vypadá na další zvednutí standardů oproti Gost of Tsushima. Osobně se navíc těším na posunutí role nepřítele, kterým v tomto případě zjevně budou Japonci (nebo Jamato, pokud je chce označovat původním termínem) nebo alespoň lokální lordové. Chybět asi (snad) bude i ten národní zápal, který byl patrný při obraně Cušimy před Mongoly, protože Ainu nebyli sjednocení v nějakém odporu a vycházeli s kolonizátory porůznu.

Ghost of Yótei vyjde někdy v příštím roce na PlayStation 5.