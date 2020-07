Ghost of Tsushima si nově můžete ještě víc ztížit či usnadnit

28. 7. 2020 12:50 | autor: Patrik Hajda

„Cušimská avantýra není nijak náročná, a pokud nebudete ignorovat postranní obsah, z něhož postava získává řadu vylepšení a bonusů, a máte alespoň základní zkušenosti z her s podobným soubojovým systémem, nepřátelé dobře dvě třetiny hry nepředstavují výraznější výzvu. A to jsem hrál na nejvyšší obtížnost. Ke konci už potkáte jednotky, co jsou schopné docela zatopit, ale i tak... Sekira zkrátka nečekejte,“ píše Honza Slavík ve své recenzi dobrodružství samuraje Džina.

Pokud vám stejně jako jemu přijde japonská sága Ghost of Tsushima příliš lehká i na tu nejvyšší obtížnost (třeba proto, že poctivě vyzobáváte vše, co hra nabízí, a levelujete tak rychleji), má pro vás studio Sucker Punch výbornou zprávu. Včera totiž vyšel patch 1.05 přidávající dvojici obtížností a nové nastavení titulků.

Pokud toužíte po ještě náročnějších soubojích, přepněte se po stažení patche do obtížnosti Lethal, která ze zbraní nepřátel, ale i z Džinovy katany udělá ještě smrtelnější nástroje. Nepřátelé budou obecně agresivnější, při stealthu si vás všimnou o něco dřív a budete mít méně času na úspěšné vykrytí útoku či na úhyb.

Na opačné straně spektra obtížnosti se objevuje takzvaný Lower Intensity Combat, tedy pohodovější souboje. Máte víc času na reakci, Mongolům trvá déle odhalit vás při plížení, můžete vykrýt běžně neblokovatelné útoky a nepřátelé nejsou tak přísní v řetězení komb. Pokud vám jde víc o příběh než akční složku hry, mohla by to být volba pro vás.

Nakonec se objevují nová nastavení titulků, které si nyní můžete zvětšit až na 150 % a můžete zkusit jinou než bílou barvu. Nabízí se žlutá, modrá, červená a zelená. Ale volte moudře. Zelená by nemusela být dobře vidět na travnatých lukách, zatímco žlutá možná zanikne v úchvatném Zlatém lese (za předpokladu, že si neaktivujete pozadí titulků).

Doufejme, že péče tvůrců tímto neskončí. Ne že by Ghost of Tsushima byla rozbitou hrou a potřebovala vyloženě opravit, ale přesně takový přístup, tedy přidávání nových možností, jak si celou tu nádheru užít, si necháme líbit.