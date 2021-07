Ghost of Tsushima: Director's Cut přinese příběhové rozšíření a next-gen vylepšení

2. 7. 2021 11:05 | Novinky | autor: Pavel Makal

Před časem se objevily spekulace, že studio Sucker Punch chystá samostatné rozšíření pro svou loňskou samurajskou akci Ghost of Tsushima. Hra měla podle náznaků nést název Ghost of Ikishima a rozsahem odpovídat takovým titulům, jako je Uncharted: The Lost Legacy nebo třeba Infamous: First Light. Je to ale celé trochu jinak.

Společnost Sony totiž včera oznámila Ghost of Tsushima: Director's Cut pro PlayStation 4 i PS5. Tato verze hry bude obsahovat veškerý dosud vydaný obsah pro Tsushimu, tedy včetně multiplayerového rozšíření Legends, mimo to se ale můžeme těšit na zbrusu nový příběhový balíček, odehrávající se na ostrově Iki. Datum vydání je stanoveno na 20. srpna.

Na PlayStationu 5 dostane Director's Cut do vínku celou řadu vylepšení, ať už je to podpora 3D zvuku, možností ovladače DualSense, ještě rychlejší nahrávací časy a samozřejmě také různá nastavení rozlišení a framerate. Potěšující je zpráva, že na nové generaci se hra díky schopnosti konzole renderovat animace v reálném čase dočká konečně lip-syncu i pro japonský dabing.

Pokud už Tsushimu vlastníte, budete moci i se svým dosaženým postupem (jen si nezapomeňte přes cloud přenést uložené pozice) přejít na novou verzi, bezplatný upgrade ale nečekejte. Majitelé PS4 verze, kteří budou chtít upgradovat na Director's Cut na téže platformě, zaplatí 20 dolarů, v případě "vylepšení" na PS5 verzi pak 30 dolarů. Pokud si Director's Cut koupíte na PS4 a v budoucnu budete chtít PS5 verzi, vyjde vás to na 10 dolarů. A jestliže jste si hru dosud nekoupili, zaplatíte za PS4 verzi 60, za PS5 pak 70 dolarů.

V rámci rozšíření na ostrově Iki budou k dispozici noví nepřátelé, techniky boje, zbroje pro Jina Sakaie a jeho koně, nové minihry a také nová zvířátka, která půjde hladit jako lišky v původní hře. Stejně jako v loňském základu bude Jin i v rozšíření řešit invazi Mongolů, čeká jej ale údajně i velmi osobní příběh.

Ghost of Tsushima v naší recenzi dostal skvělé hodnocení 9/10, v současné době je hra k dispozici pouze na platformách PlayStation, objevily se ale nepotvrzené spekulace o možném portu na PC. O něm ale není nic potvrzené a může tak jít jen o zbožné přání.