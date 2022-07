Frogwares chystají remake hororového The Awakened. Naváže na Sherlocka Holmese: Chapter One

28. 7. 2022 16:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Ukrajinské studio Frogwares má ve svém repertoáru spoustu her s geniálním detektivem Sherlockem Holmesem. S jejich vývojem začali už před rokem 2002, od té doby sérii stále obohacují o další díly, naposledy loni o vynikající adventuru Sherlock Holmes: Chapter One o úplných počátcích mladého génia.

Tvůrci měli v plánu pracovat v tuto chvíli na svém dalším velkém projektu, ale to by nesmělo dojít k ruské invazi, která značně ztížila pracovní podmínky v kyjevském studiu. Frogwares proto koumalo, jak přijít s něčím, co by nebylo tak náročné na vývoj, ale zároveň to bylo schopné něco vydělat a udržet studio naživu v těchto těžkých časech.

Takový projekt, pracovně nazvaný Palianytsia, tvůrci oznámili před dvěma měsíci a nyní se dozvídáme, o co přesně půjde. Jedná se překvapivě o remake třetí hry série s názvem Sherlock Holmes: The Awakened, v níž se zcela logický detektiv střetává s nadpřirozenem a Doylův svět s tím Lovecraftovým.

O hře v naší tehdejší recenzi zaznělo následující: „The Awakened je solidní detektivní adventura s prvky hororu, která staví na dobrém příběhu a logickém řešení hádanek. Bohužel se jí nevyhnulo pár chyb, které mohou znepříjemňovat hraní. Zajímá-li vás, jak dopadl průnik dvou světů A. C. Doyla a H. P. Lovecrafta a jste-li ochotni překousnout místy pokulhávající technické zpracování, bude vás nový Sherlock Holmes bavit.“

zdroj: Frogwares

Forgwares ale nedělají remake 1:1 a do původního materiálu hodlají pořádně zasahovat. Berou si základní myšlenku, hororovu atmosféru i základ zápletky, ale vhodí do toho svého nového mladého Sherlocka z loňského Chapter One, čímž pádem se nám z 15 let staré hry stává přímé pokračování posledního dobrodružství.

Bude to právě v Sherlock Holmes The Awakened, jak zní celý název remaku, kde se Sherlock pořádně seznámí se svým novým kolegou Watsonem a dozvíme se, za jakých okolností došlo k prohloubení jejich vztahu a vzniku nerozdělitelné dvojky.

Remake se bude odehrávat několik let po událostech Chapter One, a to poté, co se Sherlock již usadil v Londýně. Spolu s Watsonem budou řešit svůj první velký případ začínající prostým zmizením a vedoucí až ke kultu a Cthulhu. Tvůrci přepisují scénář, aby odrážel mladistvost obou protagonistů a jejich vzájemné poznávání. Dokonce přibydou vedlejší úkoly.

zdroj: Frogwares

Hru vyvíjejí prakticky od začátku v Unreal Enginu 4, kdy vytvářejí úplně nové modely, případně přepracovávají některé použitelné z Chapter One, tvoří nové animace, cutscény, přidávají nové vyšetřovací mechanismy, ty staré aktualizují, předělávají uživatelské rozhraní, přizpůsobují kameru moderním postupům a v neposlední řadě pracují na úplně novém anglickém dabingu. Těšit se můžete na čtyři lokace od viktoriánského Londýna přes Švýcarsko a New Orleans po skotskou vysočinu.

A přestože teď ve studiu chtěli dělat na úplně jiné hře, není remake The Awakened nijak novou myšlenkou. „Vždy jsme přemýšleli o tom, že tuto hru jednoho dne zremakujeme, ale válka nás donutila udělat to teď. Díky tomu, že pracujeme na titulu, který má většinu svého obsahu, rozsahu a příběhu uzavřenou již po několika týdnech, získáváme mnohem předvídatelnější a strukturovanější vývojový cyklus. A stabilita a předvídatelnost je přesně to, co právě teď potřebujeme, zatímco zbytek našich dnů zůstává tak nejistý,“ prozradil Denys Chebotarov, producent ze studia Frogwares.

A protože vývoj probíhá za tak náročných podmínek, jakými ruská invaze na Ukrajinu nepochybně je, zkusí tvůrci své štěstí s crowdfundingem. Remake se co nevidět objeví na Kickstarteru, kde budou tvůrci od fanoušků vybírat finanční pomoc na dokončení vývoje hry. V kampani bude možné zakoupit si jak hru, tak další nespecifikované odměny. Přispěním budete mít například šanci se zapsat do závěrečných titulků.

Remake Sherlock Holmes The Awakened zatím nedostává datum vydání, ale je v plánu pro PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S a Switch.