Free-to-play pirátské MMORPG Sea of Remnants slibuje tisíc variant příběhu

Joker Studio, autoři asymetrického survival hororu Identity V, ve spolupráci s vydavatelstvím NetEase představili na včerejším State of Play ambiciózní online RPG Sea of Remnants, který vás příští rok zavede do neklidných, pestrobarevných vod. Hra bude zdarma ke stažení a míří na PlayStation 5, PC (Steam), iOS a Android.

Na moři se ujmete role bezejmenného námořníka či námořnice s tělem loutky, která ztratila paměť. Po boku tajemné dívky se vydáte na plavbu přes nekonečné oceány, záhadné ostrovy a do starobylého města Orbtopia, které pomalu odhaluje svá dávno pohřbená tajemství.

zdroj: Joker Studio

Produktový manažer Joker Studia Sylar Pan dodává: „Sea of Remnants vkládá osud světa přímo do hráčských rukou. S více než 300 postavami, které mohou být spojenci, nepřáteli, nebo čímkoli mezi tím, mohou vaše činy spustit překvapivé a dalekosáhlé důsledky. Těšíme se, jaké příběhy vytvoříte, až vyplujete.“

Sea of Remnants nabídne komplexní systém interakcí, ve kterém se každé rozhodnutí počítá. Zejména to, koho na plavbu vezmete s sebou. Posádku můžete sestavit z rozmanitých loutkových spojenců, vylepšovat je i své lodě a vytvářet specializované týmy pro průzkum i tahové souboje.

Politická situace ve městě Orbtopia se bude vyvíjet podle vašich rozhodnutí — zvolíte mír, nebo chaos? Každé NPC má unikátní rutiny a vztahy, do nichž můžete svévolně zasahovat, přátelit se s nimi, provokovat je, nebo jejich námořní pouť dokonce ukončit nadobro. Výsledkem má být tisíc různých verzí města podle stylu hraní.

Od pletichaření, boje s piráty i mořskými příšerami a obecně dobrodružství si budete moct odpočinout třeba při rybaření, vaření nebo hraní mahjongu. Díky realistické fyzice moře, dynamickému počasí a chování mořské fauny slibuje Sea of Remnants autentický zážitek z plavby i boje.

S rozvětvenými příběhy, živým světem a unikátní estetikou má hra ambice stát se jedním z nejzajímavějších MMORPG následujících let. Zatímco většina her podobného ražení sází na lineární zážitek, Sea of Remnants chce nabídnout skutečně otevřený příběh, kde každé rozhodnutí může měnit svět, a nemusíte si ho psát jen sami s posádkou složených ze živých hráčů.