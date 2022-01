Forza, Ratchet ani Guardiani neletí. Evropané chtějí Farming Simulator 22

3. 1. 2022 12:55 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Šéf webu GamesIndustry.biz Christopher Dring na svůj Twitter o vánočních svátcích vypsal několik velmi zajímavých údajů z prodejů her v Evropě za rok 2021. Jedná se jen o zlomek informací, které by zkraje ledna měl doplnit rozsáhlý rozbor.

Dring svůj výpis začal bitvou konzolí, ze které vychází vítězně Switch od Nintenda. Nicméně na některých trzích bodoval PlayStation 5 jako třeba ve Velké Británii, Švédsku, Dánsku a Finsku. Nejprodávanější hra pak není nijak překvapivá – jako každý rok se jí stává nová FIFA, přičemž FIFA 22 se údajně prodává lépe než FIFA 21.

Asi nejpřekvapivější informací je vkus Evropanů. Ukázalo se, že hráči na tomto kontinentu mají větší zájem o Farming Simulator 22 než o Forzu Horizon 5, Guardians of the Galaxy, Ratchet & Clank: Rift Apart, Monster Hunter Rise či The Legend of Zelda: Skyward Sword HD. Jen za první týden se prodalo na 1,5 milionu kusů simulace farmaření a víc lidí orá políčka, než aby se stříleli v Battlefieldu 2042.

Z dalších informací uvádí Christopher Dring největší novou značku, kterou se stává It Takes Two a s přehledem strká do kapsy Outriders. Resident Evil Village je pátou nejprodávanější hrou na PlayStationu 5, přičemž první je FIFA 22 a druhý Spider-Man.

Poslední informace se týká hry Metroid Dread, která je až na 23. místě za New Pokémon Snap a před Super Mario 3D All-Stars. Na další statistiky bychom neměli dlouho čekat.