Forza Horizon 4 vás zadarmo posadí do Quadry ze Cyberpunku 2077

14. 12. 2020 9:53 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Quadra je jedna z tváří Cyberpunku 2077 z minulých let, kdy jsme o hře a tomto nádherném retrofuturistickém autě mohli jenom snít. Teď už je hra venku, daří se jí jako máločemu jinému, ale na samotnou Quadru jste možná ještě nenarazili (já například během prvních 10 hodin bohužel neměl to štěstí).

Pokud opravdu toužíte svézt se v tomto konkrétním autě, možná pro vás bude jednodušší cestou jeho získání ve Forza Horizon 4. Quadra, celým jménem Quadra Turbo-R V-Tech z roku 2058, se zničehonic objevila v této závodní hře a je zdarma pro všechny, tedy nejde o žádné placené DLC ani pro její získání nemusíte nic grindovat.

Stačí jen zajet do Edinburghu a vyhrát závod _NIGHTCITY.EXE_ jeden na jednoho, kde jedním je vaše auto z kategorie S1 a druhým je samotná Quadra. Po tomto rychlém závodu městskými uličkami se vám kára z budoucnosti objeví v garáži a můžete se s ní donekonečna projíždět po současné Británií.

zdroj: Vlastní foto autora

Sám jsem si Quadru vyzkoušel a nafotil pro vás obrázky, které naleznete v galerii výše. Co vám budu povídat, je to raketa schopná dosáhnout rychlosti 300 kilometrů za hodinu, když najdete vhodnou rovinku. A je to nádherný stroj, jehož záď je jednoznačně z budoucnosti, zatímco příď do všech stran křičí osmdesátá léta minulého století.