Football Manager zdarma? Epic k němu přidává i Watch Dogs 2

18. 9. 2020 11:50 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Fotbalová sezóna je letos, stejně jako spousta segmentů ve všemožných odvětvích, silně poznamenaná pandemií a málokdo dokáže předpovídat další dny, týdny a měsíce. Možná právě proto ještě nebyl oficiálně oznámen letošní ročník Football Manageru. Touto dobou se o něm už běžně ví, aby se do jeho tradičního listopadového okna stihl vybudovat hype (jestli je tedy vůbec potřeba).

Ale září se pomalu blíží ke konci a Football Manager 2021 nikde. A vy máte hlad po fotobalu, tak co s tím? Sice můžete sáhnout po prapodivném PES 2021, ale možná uděláte mnohem líp, když se vrátíte k loňskému ročníku Football Manager 2020, který je v Epic Game Storu zdarma a bez háčků. Není to možná nejlepší díl série, ale nic jiného v tuto chvíli nemáme.

zdroj: Archiv

Pokud vám simulace nic neříkají a dáte spíš na technologiemi nabitou budoucnost, pak by vás mohla zaujmout druhá hra nabízená zdarma – Watch Dogs 2. Třetí díl hackerské série vyjde už za šest týdnů, což je relativně dost času na doplnění vzdělání.

Velkým bratrem ovládané San Francisco skýtá spoustu příležitostí pro hipsterského hackera, jak bojovat s voyeurským režimem. Ale v tomto případě jste Watch Dogs 2 mohli získat zdarma už několikrát přímo od Ubisoftu. Pokud jste to náhodou propásli, máte po následující týden další příležitost.

Epic Games Store nabízí ještě třetí hru s provokativním názvem Stick it to The Man! Jedná se o praštěnou plošinovkovou adventuru, ve které se Ray po bizarní nehodě probudí s růžovou špagetovou rukou trčící z jeho mozku… Ale prý je to fakt výborné, a zdarma se dá dát šance prakticky čemukoliv.

Všechny tyto hry jsou v obchodě Epicu zdarma až do dalšího čtvrtečního večera, kdy je vystřídá prozatím jediná oznámená hra RollerCoaster Tycoon 3 v kompletní edici. Hra se vyloženě v ten den vrací na „pulty“, kde poslední dva roky chyběla kvůli sporu.