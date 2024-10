Football Manager 2025 vyjde o čtyři měsíce později a je otázka, zda by vůbec měl

11. 10. 2024 10:02 | Novinky | autor: Aleš Smutný

Nejistota ohledně toho, zda kompletní předělávka systému Football Manageru (psali jsme více zde) bude plně funkční a dostatečná v době, kdy hra vyjde, se ukázala být na místě. Původně Sports Interactive posunuli vydání letošního ročníku o necelý měsíc, na konec listopadu letošního roku. S ústupky jako je absence nároďáků, ale nyní oznámili mnohem větší odklad, až na březen 2025 a to už je problém.

zdroj: Sega

Oficiální prohlášení říká, že k rozhodnutí došlo po konzultaci s vydavatelem (SEGA) a také všemi partnery a majiteli licencí. Důvodem je, že tým prostě došel k závěru, že původní měsíc navíc prostě nepředstavuje dost času na to, aby hra vyšla v takovém stavu, jak si studio přeje a prostě potřebuje mnohem delší časový úsek. „Příliš jsme pospíchali a hrozilo nebezpečí, že ohrozíme své tradiční standardy a požadavky na kvalitu hry.“

Co se týče hráčů, kteří hru předobjednali, měli by dostat plnou refundaci. „Víme, že pro mnoho z vás toto bude masivní zklamání, i my jsme podobně zklamaní a omlouváme se.“ Prvních záběrů z hraní se máme dočkat v lednu příštího roku, přičemž nové ostré datum vydání ještě není stanoveno, pouze rámcový březen 2025.

To je bezesporu chvályhodný přístup k tomu, aby hra vyšla v co nejlepším stavu, tedy ne rozbitá a frustrující. Nicméně, nabízí se otázka, zda má smysl, aby letošní ročník vůbec vycházel. Football Manager už dříve čelil kritice, že některé roky šlo jen o lehce vylepšený update soupisek, což letos sice platit nebude, ale reálně čeká hardcore fanoušky pouze osm měsíců hraní, než vyjde hra s číslovou 2026. Ostatně, pod oznámením se spousta hráčů nechala slyšet, že si rovnou počkají na další ročník, byť se dá předpokládat, že jde z velké části o vyjádření zklamání a stejně si budou v březnu chtít zkusit zcela nový koncept.

Jenže je třeba poukázat na dvě věci. Tou první je, že obecné datum vydání „březen 25“ není ani tak reálným odhadem dokončení prací, ale nejzazší možný termín, kdy může hra stihnout fiskální rok 2024. Pro Segu by byla velká rána, kdyby přišla o každoročně lukrativní příjem z jedné ze svých kmenových značek a promítlo by se to do kompletní finanční projekce firmy. A i když by se zdálo být odložení o celý rok zcela logické (a v první chvíli jsem byl jasným zastáncem tohoto řešení), není to nejspíš možné kvůli smluvním podmínkám poskytovatelů licencí – kteří jsou ostatně zmínění v oficiálním oznámení jako ti, jež museli být o odkladu informovaní.

zdroj: Vlastní

Tady stojí za zmínku, že pro Sports Interactive bylo velkým (a nákladným) úspěchem získání oficiální licence anglické Premier League a je jasné, že z licence jak této, tak ostatních lig plynou i povinnosti. Takže rozhodnutí „přeskočíme rok“ nejspíš není smluvně vůbec možné, i kdyby se SEGA rozhodla, že přijme ztráty z kompletní absence jednoho dílu. V tuhle chvíli tedy můžeme jen držet palce vývojářům, aby se jim podařilo hru dokončit v dobrém stavu jak samotné hry, tak i týmu, který nejspíš čeká hodně crunchování.