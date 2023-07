Finanční report Activision Blizzard vykazuje rekordní tržby

20. 7. 2023 13:46 | Novinky | autor: Jan Slavík

Activision Blizzard nepoužívá tradiční fiskální kalendář, a druhý obchodní kvartál tak pro firmu skončil až 30. června. Z výsledků se však akcionářů musí nutně zmocňovat euforie, šéfové propukají v oslavný tanec a Bobby Kotick si za potutelného úsměvu mne ruce, protože společnost vykázala opravdu úctyhodná čísla.

Obrat firmy v uplynulém kvartálu činil 2,2 miliardy dolarů, což představuje impozantní 50% nárůst oproti stejnému období v minulém roce. Čistý zisk pak byl 587 milionů dolarů (konsolidovaný zisk 724 milionů), což se rovná dokonce 70% navýšení v porovnání s loňskem. Rekord zaznamenal hlavně Blizzard, který poprvé v historii překonal miliardový obrat během jednoho kvartálu (nárůst o 160 % oproti roku 2022) a téměř zečtyřnásobil zisk.

Dařilo se všem segmentům korporátu: Obrat Activisionu vzrostl o 17 % a zisk o 80 %, za což vedení děkuje především růstu v rámci franšízy Call of Duty, zejména Modern Warfare II, jejíž třetí sezóna zaznamenala pro titul až doposud nejvyšší výdělky. Dařilo se zejména battle passu BlackCell. Firma také zmínila, že značka Call of Duty má zhruba 90 milionů aktivních hráčů a víc než polovina z nich k hraní využívá mobilní zařízení. Vývoj nového dílu série prý navíc zdárně pokračuje a hotová hra by měla dorazit někdy mezi říjnem a prosincem.

Čísla Blizzardu jsme již zmínili a jistě nikoho nepřekvapí, že za nimi stojí explozivní úspěch Diabla IV. Nové akční RPG si jen během června zahrálo přes 10 milionů lidí, kteří v něm strávili víc než 700 milionů hodin. Společnost si pochvaluje, že se hráče daří i dobře udržet a odchází jich málo (uvidíme nicméně, zda na tom něco změní nešťastný patch 1.1).

Prozatím poslední datadisk Dragonflight do World of Warcraft si prý také vede dobře a daří se mu upoutat zákazníky na delší dobu než ostatním expanzím v posledních letech. Zájem o Overwatch 2 naopak opadá, ale Blizzard očekává obrat trendu s vydáním rozšíření Invasion.

Růstem se pochlubil i mobilní gigant King, který zaznamenal 9% zvýšení obratu, ale o něco málo nižší zisk kvůli vyšším investicím do marketingu.

Poměrně zajímavé je i rozdělení výnosů podle platforem – vzhledem k opěvování Diabla IV je vcelku očekávatelné, že továrně na bankovky budou vévodit velké platformy. I navzdory rekordy lámajícímu Blizzardu ale podstatnou část výdělku stejně obstaraly mobily – na obratu se podílely v poměru 43 %. Je to nicméně menší kus koláče než loni, kdy mobilní zařízení obstarala nadpoloviční většinu peněz.

Celou finanční zprávu si můžete přečíst zde.