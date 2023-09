Final Fantasy VII Rebirth bude asi dvakrát větší než první remake

15. 9. 2023 15:40 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Když Cloud a jeho parťáci z ekoteroristické organizace Avalanche ukázali ve Final Fantasy VII Remake záda koridorovému městu Midgar, nebyl jsem určitě jediný, kdo se musel zamyslet, kam dobrodružství elitního vojáka povedou v reimaginaci kultovního příběhu dále. Jak naloží Square Enix v pokračování Final Fantasy VII Rebirth s otevřeným světem? A jak moc se děj odkloní od stařičkého JRPG z roku 1997? Na část otázek nabízí odpovědi nový trailer, který byl zveřejněn ve čtvrtečním State of Play. Ke zhlédnutí výše.

Parta hrdinů se vydává do otevřeného světa po stopách Sephirotha. Navštívíme některá ikonická města jako Junon a Gold Saucer, včetně spousty zajímavých a rozsáhlých biomů. Důraz na průzkum by měl být mnohem větší než tomu bylo v remaku. Ostatně svědčí o tom i hrací doba, která bude cílit na zhruba sto hodin. Překonávání dálav by měla usnadnit vozidla a pro sérii typičtí opeřenci chocobo.

Nad příběhem bude viset Sephirotova obrovská katana, protože Rebirth by měl končit ve Forgotten City. Tedy v místě, kde se v originále z 90. let odehrála jedna z nejpamátnějších scén herního průmyslu: Smrt Aerith . Jenže jestli něco Final Fantasy VII Remake ukázal, tak to, že se nebojí zvratů a změn dějové linky. Je tak docela dobře možné, že v pokračování bude všechno jinak.

Stran novinek na nás čeká soubojová mechanika synergií více postav, stromy schopností a spousta nových blyštivých materií. Hratelné postavy, mezi kterými můžeme v traileru spatřit kočičáka Cait Sitha a pobledlého Vincenta Valentina, a chybět nebudou ani minihry nebo zhruba dvojnásobek vedlejších úkolů oproti remaku.

Final Fantasy VII Rebirth vyjde na dvou BluRay discích 29. února 2024 na PlayStation 5. Půjde o samostatnou hru, takže postavy a uložené pozice z předchozího dílu se nepřenesou.