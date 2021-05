Filmové Uncharted ukázalo svého Nathana Drakea a Sullyho

25. 5. 2021 11:40 | Novinky | autor: Pavel Makal

Filmová adaptace slavné herní série Uncharted se rodila velmi dlouho a velmi bolestivě, jak už to ostatně u podobných projektů bývá. První zmínky o něm se datují až do roku 2008 a zcela úsměvný je fakt, že roli Nathana Drakea měl původně ztvárnit Mark Wahlberg. S přibývajícími roky se ovšem přesunul k úloze mentora Sullyho.

O současné a finální podobě Uncharted toho již bylo napsáno mnoho: Film bude nakonec prequelem herní ságy a setkáme se v něm s mladým Nathanem Drakem, kterého ztvárnil Tom Holland, známý především díky své roli Spider-Mana v MCU. Už v minulosti se na veřejnost dostala fotografie herce v hlavní roli a mohli jsme tak posoudit, do jaké míry se na Drakea hodí. Nyní můžeme zhodnotit i Wahlberga v roli Victora Sullivana.

Magazín New York Times totiž zveřejnil snímek, který zachycuje oba protagonisty při průzkumu jakéhosi kostela, což se ostatně v Uncharted děje zcela běžně. Bohužel, pokud by nebylo explicitně řečeno, že se jedná o fotku právě z této adaptace, já osobně bych na to nikdy nepřišel.

zdroj: Foto: Sony Pictures Entertainment

Tom Holland zkrátka Drakea nepřipomíná ani trochu, ještě více to ale snad platí pro jeho hereckého kolegu. Celá scéna působí, jako by Peter Parker hledal svůj ztracený hrdinský kostým a na scéně se z nějakého důvodu objevil Mark Wahlberg. Ne postava, kterou hraje, ale přímo on. Tento herec není úplně proslulý širokou paletou poloh, které by dokázal zahrát, situaci navíc nepomáhá ani absence typického kníru. Nebo aspoň náznaku šedin.

Připomeňme, že v Uncharted 3: Drake's Deception se mladý (podstatně mladší než ve filmu) Drake se Sullym poprvé setkává a mentorova podoba je tedy v rámci značky zcela jasně daná. Možná ale před sebou máme odvážnou reimaginaci a nakonec budeme po zhlédnutí filmu hladce oholeného Sullyho milovat a psát petice za odstranění kníru z herní předlohy.

Dle Hollandových starších vyjádření má filmové Uncharted jeden z nejlepších scénářů, jaké kdy četl. Nezbývá tedy než se těšit na premiéru, jejíž termín je momentálně stanoven na 11. únor příštího roku.