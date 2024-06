Film Until Dawn obsazuje solidní, ale méně známý ansámbl včetně Elly Rubin

17. 6. 2024 13:30 | Novinky | autor: Adam Homola

Produkční společnosti Screen Gems a PlayStation Productions představily první vlnu hereckého obsazení pro chystanou filmovou adaptaci hororové hry Until Dawn, která vyšla v roce 2015. V čele hereckého ansámblu stojí Ella Rubin, známá díky rolím ve filmech Sladký východ nebo Představa o tobě, a Michael Cimino ze seriálu Já, Victor. K nim se přidávají Ji-young Yoo ze seriálu Expatrianti a Odessa A'zion, kterou jsme nedávno mohli vidět ve filmu Sezení v barech s dortem. Uvádí to magazín Deadline.

Until Dawn v režii Davida F. Sandberga (Zhasni a zemřeš, Shazam!) slibuje přenést intenzivní hororový herní zážitek na velké plátno, což nebude vzhledem k pestrým volbám v původní hře vůbec jednoduché. Nakonec se ze snímku kvůli absenci interaktivity může snadno vyklubat třeba jen jeden ze zaměnitelných nízkorozpočtových hororů, ale nepředbíhejme.

Původní hra, za kterou stojí Supermassive Games, zaujala svým vrstevnatým příběhem se spoustou voleb a dobrodružstvím odehrávajícím se na odlehlé zasněžené hoře, kde musí osm přátel přežít děsivou noc.

Ačkoli se Until Dawn nikdy nedočkalo přímého pokračování, dalo vzniknout alespoň dvěma spin-offům pro PSVR. Dočkalo se také duchovních nástupců v podobě The Quarry, který vyšel v roce 2022, a hororové série The Dark Pictures Anthology. Kromě toho britské studio Ballistic Moon v současné době připravuje remaster původního Until Dawn, který by měl vyjít na PlayStation 5 a PC ještě letos na podzim.

Nakonec tak ve filmu dostaneme jiné herce a herečky než ty, které si můžeme pamatovat z původní herní předlohy (objevil se mezi nimi např. i nyní již oscarový Rami Malek), ale snad změna obsazení nakonec nebude ke škodě věci.