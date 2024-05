Remaster interaktivního hororu Until Dawn vyjde na PC a PS5 ještě na podzim

31. 5. 2024 8:27 | Bleskovky | autor: Adam Homola

Sony v rámci State of Play potvrdila, že vylepšená verze známého hororu Until Dawn od Supermassive Games z roku 2015 vyjde na podzim 2024 a to jak pro PC, tak i pro PlayStation 5.

Remaster mají na svědomí ve studiu Ballistic Moon, kteří hru předělávají v Unreal Engine 5. Díky tomu by měl mít horor ještě přesvědčivější animace a mnohem detailnější prostředí. Nový Until Dawn by měl především pořešit technickou stránku, která svého času na PS4 nebyla zrovna nejlepší.

Přesné datum vydání zatím nemáme, ale vím, že se dočkáme ještě letos na podzim.