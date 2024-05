Ukázka z hraní hororu The Casting of Frank Stone od tvůrců Until Dawn slibuje nervydrásající zážitek

16. 5. 2024 14:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Další chystanou hrou výpravného studia hororů Supermassive Games je thriller ze světa asymetrického multiplayeru Dead by Daylight. Na záběry z hraní The Casting of Frank Stone se můžete podívat výše.

Příběh se odehrává v roce 1980, kdy se čtveřice přátel rozhodne natočit vlastní hororový snímek v nechvalně proslulé vysoké peci, která se proslavila jako dějiště brutální vraždy. Jenže, jak už to tak bývá, omladině se podaří probudit staré zlo, které jejich filmařské ambice promění v boj o holý život.

Po vzoru předchozích her studia, jakými jsou Until Dawn nebo Dark Pictures Anthology, na vás čeká rozvětvený příběh s několika konci a s důrazem na rozhodnutí, která nejspíš ovlivní, kdo přežije. Chybět nebudou také quick time eventy a zapeklité hádanky, které zároveň odkryjí příběh dávného masového vraha.

Supermassive slibují nervydrásající podívanou, která má být tím nejbrutálnějším a nejemotivnějším, co jsme od nich zatím viděli. The Casting of Frank Stone má vyjít ještě letos na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S, konkrétní datum vydání ale zatím neznáme.