Far Cry 6 je dočasně k vyzkoušení zdarma

24. 3. 2022 11:30 | Novinky | autor: Pavel Makal

Far Cry 6 v mojí loňské recenzi mnoho chvály nedostalo a stejně jako v případě pátého dílu je nutno zopakovat, že by si série zasloužila skutečně poctivý restart přímo od podlahy. Pokud byste rádi zjistili, co je na tomhle prohlášení pravdy, ale nechcete riskovat těžce vydělané peníze, máte štěstí.

Hra je totiž momentálně zdarma k vyzkoušení, a to jak přes Epic Game Store, tak přímo přes platformu Ubisoftu. Akce trvá ode dneška do 27. března a pokud byste během víkendu ke hře zahořeli láskou a vášní, můžete si ji pořídit se slevou. Ale pozor, zatímco na Epic Game Store ji pořídíte za polovic, Ubisoft vám zlevní jen o 40 procent. Kromě základní hry si můžete koupit i season pass s třetinovou slevou, která je shodná pro obě platformy.

Far Cry 6 od svého vydání dostalo relativně slušnou zásobu dodatečného obsahu. Season Pass se skládá ze tří epizod, z nichž každá je věnovaná jednomu z ikonických padouchů minulých dílů, můžete se tedy dostat do kůže Vaase Montenegra, Pagana Mina či Josepha Seeda. Mimo to je k balíčku přibalený také samostatný datadisk pro třetí díl, Far Cry: Blood Dragon.

Ubisoft ale do hry pumpuje obsah i mimo placenou sféru, bezplatně do ní přidalo třeba mise s Rambem a v jedné z dodatečných misí se objevil také herec Danny Trejo. Far Cry 6 je k dispozici na PC a současné i minulé generaci konzolí.

zdroj: vlastní video redakce