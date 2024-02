Fantasy RPG z Varšavy se o pár týdnů odkládá. The Thaumaturge vyjde v březnu

Už za týden jsme se měli dočkat nového izometrického RPG s tahovými souboji, kde se v alternativní Varšavě na počátku 20. století dějí nadpřirozené věci. The Thaumaturge je sice připravený, ale vydavatelství 11 Bit Studios se rozhodlo příchod mocného mága přece jen ještě o dva týdny odložit.

Na vině je nabitý kalendář konkurenčních titulů – minulý týden dorazila střílečka Helldivers 2, dnes vychází Banishers: Ghosts of New Eden, do konce měsíce se pak dokčáme ještě Skull and Bones (16. února) či Final Fantasy VII Rebirth (29. února).

„Hra je hotová, ale chceme jí dát dost prostoru, abyste si ji užili tak, jak si podle nás zaslouží. Uvidíme se ve Varšavě v roce 1905 a děkujeme za trpělivost,“ uvádí Fool’s Theory na sociální síti X. Stejné studio sestávající z polských herních veteránů zároveň pracuje na remaku prvního Zaklínače.

With February’s busy launch period, we've decided to move the release of the Thaumaturge to March 4th, 2024.



The game is complete, but we want to give it space so it can be enjoyed the way we believe it deserves.



See you in 1905 Warsaw and thank you for your patience! pic.twitter.com/2TEvgwTqrh