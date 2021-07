Fanoušek zdárně předvedl, jak by mohl vypadat moderní remake Final Fantasy X

21. 7. 2021 14:05 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Hra Final Fantasy X před dvěma dny oslavila své 20. narozeniny (ano, stárneme) a jeden z jejích fanoušků, který ji tehdy hrával na bratrově PlayStationu, když mu bylo šest, se rozhodl jí složit poctu opravdu krásným způsobem. Toby Saunders světu ukázal, jak by Final Fantasy X vypadala, kdyby vznikla s použitím moderních technologií.

Jeho video zachycuje nejrůznější výjevy, tvory a postavy ze hry. Nejedná se o nic, co byste mohli hrát, pouze o potenciální grafické ztvárnění remaku, který podle všeho zatím nevzniká. Ale jak vidno, mohl by vypadat opravdu skvěle ve 4K a s ray-tracingem, což je případ této ukázky.

Na celé věci je ale nejúctyhodnější fakt, že se Toby Saunders začal učit v Unreal Enginu teprve loni v srpnu a už dokázal stvořit něco takového. 3D modely získal z Final Fantasy modifikací Skyrimu a následně je prohnal Blenderem, aby jim dal novou podobu.

V popisu videa sám zmiňuje, co mohl udělat jinak a zároveň přiznává, že nemá nejmenší tušení, co vlastně dělá. Ale to, co dělá, dělá dobře a najde se určitě spousta fanoušků, kteří by za podobný remake trhali ruce.

Ten by jednoho dne skutečně mohl vzniknout. Klíčoví vývojáři původní hry totiž před týdnem prozradili, že nejde o nic vyloženě nereálného. Dokonce existuje náčrt dějové linky, ale remake Final Fantasy X nemůže dostat zelenou, dokud nebude dokončen Final Fantasy VII Remake, a to ještě nějakou dobu potrvá…