Fallen Aces vás vezmou mezi komiksové mafiány

7. 9. 2020 12:45 | Novinky | autor: Pavel Makal

Víkendový event Realms Deep, na němž jsme se dozvěděli například o plánovaném remasteru Rise of the Triad, přinesl informace i o řadě jiných her. Patří mezi ně například i Fallen Aces, které autoři popisují jako noirovou střílečku z kriminálního prostředí.

Ze záběrů vám nejspíš hra okamžitě připomene starou záležitost XIII, která by se také už brzy měla dočkat remasteru na moderní systémy. Fallen Aces kromě komiksové stylizace sázejí i na variabilní hratelnost, kdy si budete moci vybrat mezi tichým a velmi akčním přístupem. Kromě střílení bude zjevně velkou roli hrát i používaní zbraní na blízko, případně holých pěstí.

Vývojáři mají v plánu celkem tři epizody, v rámci nichž budeme odhalovat tajemný příběh odehrávající se ve Switchblade City. Ochránce města ze společnosti A.C.E.S. někdo jednoho po druhém odpravuje a nakonec zůstane tíha řešení tohoto problému na vašich bedrech. To vše zahalené do dobové mafiánské mluvy a padnoucího orchestrálního soundtracku.

Fallen Aces jsou zatím v plánu pouze pro PC, vyjít mají na Steamu.