Fall Guys, chaotická battle royale od Devolveru, je okamžitý hit

5. 8. 2020 16:30 | autor: Šárka Tmějová

Battle royale jsou trendem posledních let a o svou pozornost teď soupeří smělí Fall Guys, kteří koncept posledního přeživšího kombinují s roztomilostí a groteskností Gang Beasts. A zájem o ně rozhodně je, což dokazuje fakt, že jejich servery pro steamovou verzi nevydržely nápor úvodního dne.

Jestli jsou hlavní hrdinové barevnými arašídy, fazolkami, nebo bonbóny, je vlastně úplně jedno. Malí blobíci v roztomilých oblečcích soupeří na plošinkových závodních drahách, kde není důležité, kdo je nejrychlejší nebo má nejlepší mušku, ale spíš jak se vyrovnává s proměnlivými pravidly hry.

Z šedesáti soutěžících v duchu poctivé televizní zábavy od Devolveru může za spršky konfet a fanfár zvítězit jen jeden. Nakonec ale vůbec nezáleží na tom, jestli se vám na cestě za vytouženou korunkou povede podrobit si fyzikální zákony a vyhrát, nýbrž nakolik vaše případné selhání pobaví diváky.

Ne všechny režimy jsou čistě kompetitivní, občas musíte s kamarády i náhodnými kolemhopsajícími spolupracovat třeba v improvizovaném fotbálku s obřím míčem.

Fall Guys vyšli na Steamu a PS4 včera, na druhém jmenovaném si je dokonce ani nemusíte přímo pořizovat, pokud jste předplatiteli programu PS Plus. Tam se totiž fazolky posilněné hopsinkovou šťávou zařadily po bok remasterovaného Call of Duty: Modern Warfare 2 do srpnové nabídky her „zdarma“.