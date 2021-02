Factorio dostane velké rozšíření. Tvůrci rekapitulují 8 let vývoje

5. 2. 2021 19:15 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Stejně jak tento pracovní týden začal, tak i skončí – s Factoriem. V pondělí nás studio Wube Software informovalo o patchi 1.1, který značně zlepšil kvality hry a nyní tu máme hezkou rekapitulaci celého vývoje s podrobnými čísly a zajímavým výhledem do budoucnosti.

Pondělním patchem bylo totiž dokonáno. Factorio je opravdu hotové a tvůrci budou tak akorát řešit bugy a menší úpravy, když to zrovna bude potřeba. 31. března to bude přesně 9 let od započetí vývoje hry, která se za tu dobu dočkala 411 vydání různých verzí v rámci předběžného přístupu.

Tvůrci na její dokončení potřebovali přes 850 tisíc řádků kódu a opravili přes 8 600 nahlášených bugů. Od komunity si vysloužili téměř 800 tisíc videí na YouTube, hráči ve hře dohromady strávili nepředstavitelných 38 870 let, a co je pro studio jistě neméně podstatné, Factorio už prodalo přes 2,5 milionu kusů.

Co teď bude dál? Vývojáři zvažovali čtyři možné postupy. Dodávat updaty zdarma, jako to dělá Terraria a Minecraft, se prý na jejich hru příliš nehodí. Vytvořit vyloženě pokračování je jim proti srsti, protože by muselo nabídnout něco jiného a oni jsou s jedničkou maximálně spokojení. Zvažovali i vydávání menších DLC, ale jako hráči je sami nemají rádi, takže asi tak.

Nakonec jim zůstala jediná možnost, a fanoušci se tak mohou těšit na jedno velké rozšíření. „Můžeme se soustředit čistě na rozšiřování toho, co už máme a udělat nový obsah, po kterém tak dychtivě toužíme! Bude to jeden jasně definovaný produkt, který bude natolik významný, že si znovu získá pozornost hráčů. Technicky půjde „jen“ o novou verzi hry, takže struktura modů a multiplayeru bude kompatibilní jako dosud,“ stojí v oficiálním prohlášení.

Je ještě příliš brzy veřejně spekulovat, co bude obsahem rozšíření, stejně jako odhadovat datum jeho vydání, ale nepočítá se s tím, že by jeho vývoj trval méně než rok. Studio Wube Software zároveň hledá nové posily do týmu, takže pokud hledáte práci a programujete v C++, jste 3D umělec nebo máte zkušenosti se servery, zkuste své štěstí zde.