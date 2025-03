Fable se odkládá. Jako náplast na čekání ukazuje nové záběry z hraní

26. 2. 2025 10:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Jak v posledních letech nemine týden bez zprávy o propouštění v některé z herních firem, stávají se odklady vlastně relativně „příjemným“ typem novinky. Můžeme si kolektivně oddechnout – návrat Fable se neruší, ale letos vyjít nestihne. Na návrat do pohádkového světa si budeme muset počkat až na rok 2026.

Nemilou zprávu Microsoft doplnil alespoň necelou minutou záběrů z hraní velmi rané verze. V nich můžete vidět kratičké útržky z boje, procházky městem, jízdy na koni lesem, lákání monstra na klobásky do pasti, přičemž nechybí ani stálice v rámci série – kopání do slepice. Hrdinka nového Fable se ohání mečem v jedné i obou rukách, ale dokáže popadnout i obří kladivo nebo metat ohnivé koule. Zkrátka arzenál, jaký byste od fantasy RPG tak nějak čekali.

Za chystaným restartem xboxové série od zaniklých Lionhead Studios stojí britští Playground Games, kteří až dosud vyvíjeli výhradně závodní sérii Forza Horizon.

Pohádkové RPG tedy zní jako dost zásadní žánrový obrat, ale šéf Xbox Game Studios Craig Duncan, který donedávna vedl studio Rare, přesvědčuje, že se na nové Fable rozhodně vyplatí počkat.

„Jsem nadšený z pokroku, z toho, kam se v Playground dostali. Dříve jsme ohlásili, že Fable vyjde v roce 2025, ale rozhodli jsme se dát mu více času a vydáme ho v roce 2026,“ oznámil Duncan v oficiálním podcastu Xboxu.

„Chápu, že to možná není novinka, kterou chcete slyšet, ale můžu vás ujistit, že to za čekání stojí. Mám v tým v Playground neochvějnou důvěru. Když se podíváte na historii Forzy Horizon, posledních několik her bylo kriticky úspěšných, Metascore 92, vyhrávaly ceny, byly krásné, skvěle se hrají,“ vyjmenovává Duncan a obratem dodává, že tyhle obecné vlastnosti hodlají ve Fable obohatit o kvalitní hratelnost i britský humor.

zdroj: Playground Games

„Inspirovali se tím, co série přinesla, ale přinášejí svou vlastní verzi, která je upřímně tou nejkrásnější verzí Albionu, jakou jste kdy viděli,“ slibuje Duncan s klasickým dovětkem, že odklad bude pro tým, hru a v konečném důsledku i pro hráče nakonec prospěšný.

Studio Playground oznámilo svůj reboot série fantasy RPG v roce 2020 s příslibem nového začátku. Od zatím posledního, třetího dílu ho s vydáním plánovaným na příští rok bude dělit šestnáct let. Fable se chystá na PC a Xbox Series X/S, nedá se ale vyloučit, že se v rámci změn ve strategii Microsoftu ohledně exkluzivit objeví i na PlayStationu.