Phil Spencer potvrzuje, že exkluzivity pro Xbox nejsou cesta

Cesta Xboxu není o exkluzivitách. Šéf herní divize Microsoftu Phil Spencer to opět potvrdil novináři Destinu Legariovi. „Držet hry mimo platformy není naše cesta, nefunguje nám to. Naší strategií je naopak hry zpřístupňovat, to je naše vize budování nejlepší platformy pro nejlepší hry na světě,“ říká Spencer v rozhovoru.

"To keep games off platforms, we don't think is a path... that's not a path for us. It doesn't work for us." - Phil Spencer Source www.patreon.com/posts/phil-s...



