F1 Manageru se rodí nová konkurence v Golden Lap od tvůrců Absolute Drift

22. 3. 2024 8:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Jen pár let zpátky si nadšenci do formulí a herních manažerů mohli o své vysněné hře nechat jen zdát. Teď se na nás plnou rychlostí řítí již třetí ročník F1 Manageru od Frontier Developments, kterému svým způsobem bude konkurovat nový uchazeč o pozornost – minimalisticky pojatý manažer Golden Lap.

Hra okamžitě zaujme příjemně barevnou grafikou, která se nesnaží být ani trochu realistická. Díky čistému rozhraní bude správa vaší stáje daleko jednodušší a hra vás nehodlá zahltit obsáhlými tabulkami, jak dokazuje následující, ehm, formulace:

zdroj: Funselektor Labs

„Množství možností a informací souvisejících s motorsportem může být pro někoho, kdo se v něm nevyzná, přespříliš. Golden Lap vás zbaví mikromanagementu a umožní vám soustředit se na celkový obraz tam, kde je to důležité.“ Popisek ale jedním dechem dodává, že to nijak neučiní jednodušší samotná manažerská rozhodnutí.

Ocitáte se ve zlatých 70. letech, kdy si vyberete jednu z formulových stájí, kterou se pokusíte zapsat do dějin. Čeká vás najímání závodníků a dalších členů týmu, budete pečlivě nakládat s financemi od sponzora v rámci výzkumu a vývoje nových technologií, budete muset řešit počasí, nehody i nové regulace.

Za hrou stojí kanadské studio Funselektor, které dříve vydalo podobně stylizované a rovněž minimalistické závodní hry Absolute Drift a art of rally, které se dohromady pyšní 15 miliony stažení, přičemž tentokrát se tvůrci rozhodli spolupracovat s Italy ze Strelka Games.

„Po dvou vydáních Absolute Drift a art of rally jsme chtěli zkusit něco jiného a zároveň zůstat věrní naší vášni pro závodění. Této příležitosti využíváme s hrou Golden Lap, která slouží jako návrat do jedné z nejikoničtějších ér motorsportu, kdy byl vzrušující a nebezpečný stejnou měrou. Týmy experimentovaly s designem a jezdci byli notoricky známí jak na trati, tak i mimo ni,“ prohlásil tvůrce her a zakladatel studia Funselektor, Dune Casu.

Hra Golden Lap vyjde někdy v letošním roce a je oznámená zatím jen pro počítače.