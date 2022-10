Exkluzivní adventura Gylt pro Stadii nezmizí. Vývojáři ji převedou na jiné platformy

Nedávné oznámení ukončení provozu streamovací služby Google Stadia sice nebylo velkým překvapením, pro uživatele a především pro exkluzivní tituly to ale znamená velký problém. Zákazníci se alespoň mohou radovat, že jim Google vynahradí prakticky veškeré náklady, které s hraním na Stadii měli spojené, exkluzivní hry ale budou potřebovat záchrannou akci ze strany vývojářů.

Je to případ jen asi šesti her, včetně Gylt od studia Tequila Works, jednoho z prvních exkluzivních titulů pro Stadii, který vyšel při spuštění služby na podzim roku 2019. Gylt je hororová akční adventura, ve které se holčička Sally snaží najít ztraceného příbuzného ve městě zamořeném zlými duchy. Pokud vás tato příběhová premisa láká, má pro vás autorské studio dobrou zprávu.

Gylt se totiž v příštím roce podívá i na jiné platformy. Prozatím bohužel nevíme, jaké to budou, může nás ale aspoň hřát u srdce vědomí, že v rámci zachovávání herní historie nepropadne tahle hra do hlubiny zapomnění. Pokud ještě pořád Stadii využíváte, můžete tam Gylt ještě stihnout absolvovat, Google bude servery uzavírat až 18. ledna.

We bring terrific news: GYLT is going multiplatform in 2023! More info to come in the upcoming months.https://t.co/ON1pbiGsB9 pic.twitter.com/2sWdseym2G