Epic v rámci Vánoc rozdá 17 her. Vyzvedněte si Destiny 2 se třemi dodatky

14. 12. 2023 15:30 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Rok 2023 byl co do počtu her a jejich kvality pořádně nabušený. Pokud nehrajete jako smyslů zbavení, pak vám nějaký ten rest-dva-deset na Vánoce určitě zbývají. Jestli ale máte nouzi o počítačové hry a po nákupech dárků hluboko do kapsy, Epic Games Store vám kryje záda.

Tak jako každý rok se i letos budou rozdávat hry zadarmo ve velkém. Epic přislíbil, že od 13. prosince do 10. ledna rozdá dohromady 17 her, které se budou postupně odtajňovat (a buď budou k mání jen jeden den, nebo jich musí být víc najednou, aby se to všechno stihlo).

Už teď si můžete vyzvednout kooperativní střílečku Destiny 2 v edici Legacy Collection, která obsahuje rozšíření The Witch Queen, Beyond Light a Shadowkeep. Čas máte v tomto případě až do 17. hodiny 20. prosince, kdy ji vystřídá jiná hra zadarmo.

Ale nejen hrami zdarma živ je zákazník Epicu. Tisíce her jsou po stejnou dobu ve slevě, ze svých nákupů dostáváte 10 % zpět místo obvyklých pěti v rámci programu Epic Rewards a úplně každý nákup za alespoň 14,99 dolarů vám garantuje slevový kupón ve výši 33 % na další nákup, z něhož můžete dostat další kupón a takto do nekonečna nebo do vyčerpání bankovního konta…